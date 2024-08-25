反裝甲「天馬操演」明登場 拖2B載台首次夜間實彈射擊

國軍年度重要演訓之一的「天馬操演」明天將在屏東枋山登場，進行拖式反裝甲飛彈實彈射擊，今年由於對美採購的拖式2B(TOW 2B)飛彈發射車及改良型發射器陸續撥交部隊，部分參演部隊將以新載台試射現有的拖式2A飛彈，同時軍方今年也首次排定夜間射擊科目，以驗證新式熱顯像儀的夜戰能力。

國軍繼上周在屏東九鵬基地進行精準飛彈射擊操演後，明天起將在屏東枋山進行天馬操演，由陸軍、海軍陸戰隊反裝甲部隊對海面假想目標進行實彈射擊，提升部隊灘岸反裝甲戰力，過去多半在九鵬基地進行，去年起移師枋山訓場。

由於我國對美採購的M1167裝甲型拖式2B飛彈發射車及具備「改進型目標獲得系統」（ITAS）提升熱顯像及追瞄功能的發射器已陸續撥交部隊，因此部分部隊將以拖2B發射載台參加操演，雖然仍射擊現有的拖式2A飛彈，不過將首次納入夜間射擊科目以進行鑑測。

國軍現有拖式2A飛彈採用拖式飛彈傳統的銅線導引，射手可透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式修正彈道，以直攻方式攻擊，射程約3750公尺，穿甲厚度102.5公分。拖式2B飛彈則改良為無線導引，射程可達4500公尺以上，同時具有「頂攻」能力，能更有效攻擊裝甲車輛、碉堡或於登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲戰力。

同時搭配拖2B的M1167捍馬車配備裝甲防護及防彈玻璃，車頂也有裝甲保護，新式發射器搭配「改進型目標獲得系統（ITAS）」具新式熱顯像儀，可提升夜間目標辨識能力，這次天馬操演也首度安排夜間射擊時段，以驗證新裝備的夜戰功能。