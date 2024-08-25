20中共機艦出海 最近距鵝鑾鼻西南52浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計20架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(24)日清晨到今(25)日清晨6點為止，共計偵獲共機12架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線及其延伸線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點到中午12點44分為止，有9架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中4架曾跨越中線並接近到鵝鑾鼻西北方約132浬。

同時從昨天上午9到下午3點間，發現有主、輔戰機及無人機3架進入我西南空域活動，最近時距離鵝鑾鼻西南約52浬。

中共在23日再度發動「聯合戰備警巡」，發動共軍38架次、共艦12艘次出海。其中兩架無人機環繞全台飛行，最近處曾飛至基隆以東42浬，外界懷疑其路徑可能進入彭佳嶼與棉花嶼的24浬範圍內，不過國防部否認，強調無人機並未進入我方24浬內。