銳鳶二型無人機助國軍演習 建立戰場共同圖像

國防部昨天公布「精準飛彈射擊」演習射擊風雄二型、三型反艦飛彈命中靶船畫面。中科院今天指出，銳鳶二型無人機全程將即時影像後傳至各級指揮所與作戰中心，提供靶艦目獲來源、實彈擊靶觀測與戰果評估，以建立戰場共同圖像。

國防部昨天發布影片，揭露海軍海鋒大隊機動飛彈車、光六飛彈快艇射擊雄風二型飛彈，以及富江軍艦發射雄風三型反艦飛彈的過程，並呈現3個單位所發射的反艦飛彈，最後均精準命中海面上靶船的過程，命中靶船的片段以空中拍攝的角度，且畫質清晰。

知情人士表示，影片中雄風二型、雄風三型反艦飛彈命中海面上靶船的片段，確實是為銳鳶二型無人機所拍攝，並且同步傳輸影像至指揮所。

中科院今天回覆中央社記者詢問指出，配合國軍年度「精準飛彈射擊」演習，提供銳鳶二型無人機投入演訓，銳鳶二型無人機目獲情資的傳輸與通訊鏈路包含無線微波、高通量衛星與4/5G行動通訊等多重手段，全程將即時影像後傳至各級指揮所與作戰中心，提供靶艦目獲來源、實彈擊靶觀測與戰果評估，以建立戰場共同圖像，同步指管遠程岸際飛彈精準擊殺海上來犯敵艦。

中科院表示，銳鳶二型無人機是專為執行海洋監偵任務而設計，快速整合國內外成熟技術能量，大幅縮短研製期程，除維持銳鳶一型操作機動及維修簡易特性外，銳鳶二型相較銳鳶一型，滯空時間增加1/3達16小時，微波導控距離提升1倍達300公里，並具備自動短場起降能力，戰時可於一般道路執行任務；配賦自動換頻高通量通訊系統及多頻多星導航天線，強化飛機抗干擾能力，增加戰場存活率。

此外，中科院說明，銳鳶二型無人機可掛載高倍率日夜間光電儀、船舶識別系統、不受天候影響之海搜型合成孔徑雷達及電子參數偵搜儀等多樣化酬載，且結合中軌道衛星鏈路及AI智能設計，可自主偵巡與識別海上船艦，大幅提高海上觀通能力及作戰範圍。

針對銳鳶二型無人機的研發現況，中科院表示，已於民國112年完成作戰測評，113年完備建案程序，已完成銳鳶二型無人機的生產備便作業，將配合國軍建軍與換裝規劃執行量產任務，早日投入戰場擔負台海防禦重責。