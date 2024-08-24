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賴總統823赴金門 共軍「戰備警巡」無人機恐入我24浬範圍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部公布8月23日至24日早晨6時的共軍動態，其中繞台飛行的兩架無人機，很可能已經切入我方領海基線24海里範圍。圖/國防部提供
國防部公布8月23日至24日早晨6時的共軍動態，其中繞台飛行的兩架無人機，很可能已經切入我方領海基線24海里範圍。圖/國防部提供

昨天是八二三台海戰役66周年紀念，賴清德總統一早就搭專機飛往金門主持紀念活動。不過，昨天海峽與台灣周邊上空並不平靜；依據國防部統計，昨天早晨6時到今天早晨6時之間的24小時內，共偵獲共軍38架次、共艦12艘次，實施「聯合戰備警巡」操演。其中兩架無人機環繞全台飛行，最近處曾飛至基隆以東42海里，以其路徑推估，其距離基隆東北的彭佳嶼與棉花嶼（我國領海基點），很可能已在24海里範圍之內，刻意切過我方宣告的禁區。

國防部昨天下午2時25分，就宣布共軍從上午起進行聯合戰備警巡，當時發布的數字是偵獲27架次，其中23架次越線，機種包括殲16戰轟機、空警500預警機、無人機等。

依據國防部今天發布的動態圖，38架次出海共機中，有20架次在台海中線附近活動，其中16架次超越中線，部分（數目與機種未公布）通過巴士海峽後轉向北上，直至台東以東約68海里處返航。2架無人機則繞台灣一圈，距離本島最接近時，約為基隆以東42海里。

基隆外海東北方的彭佳嶼與棉花嶼，是我國現行公告領海基線範圍的東北極點。其中棉花嶼基點的經度為東經122度06分33秒，彭佳嶼基點的緯度則為北緯25度37分57秒。比對國防部公告的無人機路徑，在基隆42海里以北時向西偏，很可能已經切過我方領海基線24海里範圍。

國防部公布共軍活動示意圖，並不會將我方領海基線等資訊套疊於其上，在上次「誤標」共機進入我方領空範圍的「鵝鑾鼻東北33海里」遭質疑之後，圖上都加註「本圖非案實際比例顯示」。

共軍 國防部 基隆

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