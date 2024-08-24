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國防部：共軍50機艦台海周邊活動 無人機繞台飛行

中央社／ 台北24日電

國防部表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機38架次，其中逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入北部、中部、西南、東南及東部空域32架次，並偵獲共艦12艘次，持續在台海周邊活動，2架次無人機繞台飛行。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時0分至下午2時39分，偵獲2架次無人機自台灣西南空域一路沿台灣東南空域、東部、北部空域飛行後，自台灣北部空域飛返海峽中線以西，最近距離基隆約42浬，2架次無人機的飛行航跡似繞台飛行。

國軍於昨天上午7時12分至下午3時49分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機，其中16架次逾越海峽中線，部分共機距離基隆約45浬，另有一部分共機進入西南空域一路飛行至台灣東部空域，距離台東約68浬。

國軍於昨天上午7時27分至下午1時8分，在台灣西南空域偵獲14架次主、輔戰機；另於昨天上午6時8分至上午10時22分，在台灣北部空域偵獲2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 國防部 海峽中線 解放軍

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