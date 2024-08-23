國軍113年精準飛彈射擊 雄三反艦飛彈命中靶船

國防部表示，國軍113年「精準飛彈射擊」今天持續於中科院九鵬基地及東部海、空域進行，包括海軍海鋒大隊射擊雄風二型反艦飛彈、富江軍艦射擊雄風三型反艦飛彈，精準命中靶船。

國防部表示，空軍則由幻象2000戰機、IDF戰機、F-16戰機射擊雲母飛彈、天劍二型飛彈及AIM-120中程空對空飛彈，驗證訓練成效；此次「精準飛彈射擊」以實戰場景訓練各層級「去中心化運作」為重點，驗證聯合防空及制海作戰能力。

國防部表示，正當民眾凌晨時刻熟睡之際，海鋒大隊接獲命令，即派遣機動飛彈車車組，戰術機動至九鵬基地，全程由戒護兵力掩護，於陣地迅速執行射擊前整備，官兵以熟稔動作，完成飛彈車放列，待命射擊，「飛彈發射！」官兵運用指管、雷達系統，監控、搜索海面目標，鎖定後按下發射鈕，剎那間「雄風二型飛彈」噴出熾熱尾焰高速離架，朝視距外靶船飛去，展現精實訓練成果。

此外，國防部指出，海軍光六飛彈快艇昨天也於東部外海，分別實施射擊及驗證海巡平戰轉換作業，確保戰時可有效納入國軍防衛作戰序列。

國防部同步發布影片，揭露海軍海鋒大隊機動飛彈車、光六飛彈快艇射擊雄風二型飛彈，以及富江軍艦發射雄風三型反艦飛彈的過程，並呈現3個單位所發射的反艦飛彈，最後均精準命中海面上靶船的過程。