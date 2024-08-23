潛艦國造7艘預算一次編足 趙少康批國防部投機心態

行政院昨日核定潛艦國造計畫，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦，但「海鯤號」未海測，急於編列潛艦國造預算遭批評。中廣前董事長趙少康今日批國防部投機心態，以為預算是頭過身就過。

針對潛艦國造，海鯤號尚未海測，就編列龐大預算，是否過於急躁？趙少康說，到底是否需要潛艦海軍都有兩派意見，一派認為台海不需潛艦，另一派認為需要。海鯤號都還沒海測，海測會發現很多問題，還沒海測就編了14年2800多億預算，等於7艘潛艦的話，一艘400多億，國防部想頭過身就過，第一年編20億，這是連續計畫，之後就要連續過，投機心態不好，這麼多的錢都是民脂民膏，需要用到刀口上。

趙少康質疑，海鯤號不是說在前總統蔡英文交班前就要海測完成嗎？拖這麼久也沒海測，中間發生什麼問題？難道只是因為採購武器較緩慢的原因嗎？還是有其他原因？國防部應該對國人說明。