反制中共滲透 國安局：520後新偵獲6件國安偵防案件

中共持續嘗試對台滲透，國安局今天表示，今年520迄今，新偵獲6件國安偵防案件，涉及中共利誘基層官兵竊密及介選，而相關國安案件偵辦有明顯增加趨勢。

根據國安局統計，國安偵防案件去年迄今年8月共偵辦87案，檢方起訴已達42案。其中今年520後，計偵辦6案、起訴3案。相較於民國102年至111年，每年平均偵辦5至10件，相關國安案件偵辦有明顯增加趨勢。

國安局指出，今年520迄今，新偵獲6件國安偵防案件，涉及中共利誘基層官兵竊密及介選。主要樣態包括「吸收我現役軍士官，簽署宣誓效忠文件」、「利誘基層官兵竊取機密，藉以償還債務」、「物吸國安離退人員，對我進行情報作為」、「誘拉我政府部門特定人士，蒐集內部機敏訊息」，以及「操作爭訊引導輿情走向，試圖干擾選舉秩序及結果」等。

國安局表示，將持續統合國安單位，掌蒐中共及境外敵對勢力對台滲透情訊，並即時彙請權責機關及檢調單位偵處，共同維護國家安全。