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賴總統上任後首赴金門 展現捍衛台灣決心

中央社／ 金門23日電

總統賴清德520上任後第一次到金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，此行具有展現捍衛台灣的決心、向世界傳遞台灣對自我防衛和維護主權的堅定信念等3意義，訴求「勇敢、團結、傳承」。

總統賴清德上午由金門縣長陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明、金防部指揮官李定中等陪同下，主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」；823戰役戰友總會理事長連城珍、黃文遠，以及823戰役陣亡烈士遺族勵進會理事長李火炎等人也到場。

這是賴總統上任後首次到金門，備受矚目。賴總統先聽取國防部簡報，再前往太武山公墓主持追思祭悼典禮，包括於忠烈祠進行公祭典禮、獻花儀式，向參戰官兵及遺族致意，隨後前往海印寺參拜祈福，中午將與參戰官兵及遺族午宴。

知情人士表示，金門是捍衛台灣民主自由的前線，66年前的823戰役，更是屬於台、澎、金、馬全體民眾的共同記憶，從基層士兵、指揮將官到在地人民，不分族群團結一致，守住金門、守住台灣。

該人士說，總統此行談話主軸將談論威權主義擴張對台海安全造成的威脅，並從823先烈精神出發，隱含三元素「勇敢」、「團結」、「傳承」。聚焦3方向，一、落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力、與民主國家加強夥伴關係，以維護區域和平穩定。

二、兩岸必須共同肩負台海和平穩定責任，真正為兩岸人民帶來福祉。

三、當年參戰官兵以人民福祉為考量、以民主永續為目標，英勇奮戰、成功守住金門，這份精神必須傳承下去，團結台澎金馬，捍衛國家主權，確保和平與繁榮。

賴總統談話除聚焦3方向外，知情人士表示，此行具有三大意義。第一，對金門防務的重視，金門位於台灣國土最前線是守護台灣自由民主第一線，關鍵戰略位置至關重要，透過紀念歷史事件，對外彰顯對金門防務的重視，對內訴求團結與鼓舞士氣。

第二，展現堅定捍衛台灣的決心。知情人士說，823戰役是當年台灣軍民共同抵抗中國軍事威脅的關鍵戰役，對比今時，中國的威權主義擴張同樣威脅台海和平穩定，總統親自主持悼祭典禮，感念當年823戰役烈士們的英勇奮戰，同時強調在當前兩岸情勢下，更應傳承、延續當年823烈士的精神，展現台灣堅定捍衛自由民主與主權安全的決心。

第三，向世界傳遞台灣對自我防衛和維護主權的堅定信念。知情人士表示，面對中國灰色地帶侵擾手段層出不窮，金防部作為守護台灣自由民主第一線，同時也位於守護印太區域、台海和平前線，曾在金門服役的總統，以身為三軍統帥身分赴金門祭拜先烈、慰問參戰官兵與遺族等，此舉也是向國際社會傳遞台灣對自我防衛的堅定信念。

台海 國防部 金門

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