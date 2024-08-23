國防部：共軍48機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻63浬

今天是八二三砲戰66周年紀念，賴清德將首度以總統的身分赴金門主持祭典。服役時曾經在金門當過醫官的賴清德，曾在多次場合中提到金門「同島一命」的精神，也不斷強調要記取戰爭殘酷的歷史經驗，全力追求和平，「有實力才有和平」，要全力守護台灣和守護民主，是他對八二三歷史經驗的深刻體會...

2024-08-23 05:50