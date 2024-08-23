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國防部：共軍48機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻63浬

中央社／ 台北23日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機41架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域32架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共48機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約63浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時0分至下午6時23分，在台灣海峽空域偵獲中共16架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中7架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約105浬。

國軍於昨天上午6時0分至下午5時58分，在台灣西南空域偵獲19架次主、輔戰機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約63浬；另於昨天下午4時40分至下午6時39分，在台灣東部空域偵獲1架次直升機，距離台東約76浬。

國軍另於昨天上午7時28分至下午1時36分，在台灣北部空域偵獲5架次主戰機，距離基隆約93浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍 國防部 直升機

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