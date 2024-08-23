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美軍艦穿越台海 今年四度

聯合報／ 記者李人岳黃國樑／綜合報導
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書

美國海軍第七艦隊昨天證實，美軍飛彈驅逐艦「強生號」（USS Ralph Johnson），昨例行性通過台灣海峽，這是美軍艦艇今年第四次執行通過台海的任務。第七艦隊強調，強生號是航行在國際法規定的自由航行水域。我國防部則表示，美艦一艘由南向北航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

中共解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校表示，美「強生號」飛彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

第七艦隊在官方臉書公布「強生號」航經台灣海峽的照片，同時在官網發布新聞稿，強調「強生號」通過的海峽走廊超出了任何沿海國家的領海。第七艦隊重申，「強生號」的行動表明了美國致力於維持所有國家航行自由的原則。

第七艦隊強調，國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄其權利和自由，美軍也會在任何國際法所允許的地方飛行、航行和執行任務。

今年以來，美軍驅逐艦分別在一月廿四日、三月四日和五月八日航經台灣海峽。另外，七月卅一日加拿大海軍巡防艦「蒙特婁號」也曾航經台灣海峽執行自由航行權，並且在東海與「強生號」進行聯合操演。

近期台灣周邊各國軍艦活動頻繁，除了美軍驅逐艦航經台海外，日本防衛省昨日也公布，俄羅斯光榮級巡洋艦「瓦良格號」（舷號○一一）以及無畏級驅逐艦「薩波什尼科夫元帥號」（舷號五四三）繼日前穿越與那國島與西表島之間海域向東北方向航向東海後。廿一日又被發現兩艦編隊已經向北穿越對馬海峽往日本海航行。

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