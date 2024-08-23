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冷眼集／國造潛艦預算未精算 後人接燙手山芋

聯合報／ 本報記者程嘉文
賴政府宣布啟動國造潛艦量產，一次編下七艘預算，時程長達14年，金額高達2840億元。圖／聯合報系資料照片
賴政府宣布啟動國造潛艦量產，一次編下七艘預算，時程長達14年，金額高達2840億元。圖／聯合報系資料照片

近年台灣政壇，是非對錯往往有兩種判準尺度：一是常理下的正確，一是綠色執政下的正確。兩條道路有時重合，有時相斥。賴政府宣布啟動ＩＤＳ國造潛艦量產，而且一次編下七艘預算，時程長達十四年，金額高達二八四○億元，堪稱典型範例。

國軍近年自力造艦，都採先造一艘原型艦，測試後進行必要修改，然後啟動量產。在資源有限下，一步一腳印實屬必要。例如建造中的沱江級巡邏艦，量產型就與首艘沱江艦有相當大差異。ＩＤＳ的金額與複雜度遠高於沱江級，卻在原型艦尚未交船、相關測試才剛開始的情況下，就開始編列量產預算。

換言之，如今政府宣稱的「十四年、二八四○億」，根本根本缺乏精確計算，只能夠極粗略概估。等到幾年之後，面臨期程延長與預算增加，屆時改朝換代已久，山芋留給後人去燙手。

就理性層面，正確模式當然是海鯤艦完成測評，再編列預算量產；將七艘艦分批次編列預算（即使簡單得多的沱江級，也分為兩批），使預算數字編列更合理，規格性能也可保留更大調整彈性。問題是，國軍不管是添購硬體或改革軟體，短期內都看不到成果，甚至除非戰爭爆發，否則難以檢證效力。因此，在徹底實現「印象大於真相」的當今台灣政壇，政治人物早就體會到，第一要務是確保輿論絕不「逆風」的認知戰。因此「強化國防」固然重要，「讓人覺得我支持強化國防」卻更重要，擁有一切優先度。

另一個值得觀察的，是未來的ＩＤＳ計畫，是否仍將如海鯤艦一般，建立超乎體制之外的領導架構。國造潛艦創業維艱，初期不免採取非常手段。海鯤艦從無到有，功勞不可磨滅，然而現實也證明，即使主事者堅持作為「非正規但合法」，外界仍難免不斷出現質疑與糾紛。如今進入量產，不管主事者是否同一批班底，都該回歸體制，不應繼續採取「良心」模式。

國防 海鯤 潛艦

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