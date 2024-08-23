未海試先編列預算 海鯤艦量產經費恐嚴重失真

明年度中央政府總預算案，總體國防支出達六四七○億元，針對潛艦國造，行政院長卓榮泰核定十四年總計二八四○億八○八○萬元量產預算，明年度將先編列廿億餘元。軍事專家揭仲稱，賴政府想藉立法院審查跨年度預算「頭過身就過」的慣例，保送鉅額預算過關，不過在原型艦「海鯤艦」尚未海上測試前就編列量產經費，恐怕造成預算的失準。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，支持國造潛艦以強化防衛戰力，但量產預算的編列還是應該按部就班，不宜在海上測試還未開始、量產構型還無法確定的情況下，就編列金額龐大、長期程的量產預算。

揭仲說，立法院處理跨年度預算案時，確實存在「第一年預算通過後，後續年度通常不會再否決全案」的慣例；行政部門也常利用這種「頭過身就過」的巧門，在第一年只編列小額預算，甚至只有「行政作業費」的方式，技巧性地讓總額龐大或較具爭議的計畫過關。他質疑賴清德政府或許也想藉此讓國造潛艦在原型艦還未完成測試前，先取得立法院對後續量產預算的授權。

揭仲強調，潛艦原型艦的測試過程原本就比水面艦複雜，加上國造潛艦是幾近全新設計，風險原本就高，許多潛藏問題可能在海測階段才會浮現，因此，賴政府如果在原型艦水下測試完成前，就先編列後續國造潛艦的量產預算，恐怕導致預算內容嚴重失真。

總預算概況 製表／黃婉婷

揭仲同時指出，觀察明年度國防預算案，雖然支出金額創新高，但也浮現「年度預算占中央政府總預算比率創二○一九年後新低」、「舉債買武器比率將近四成」與「支出結構失衡使花大錢購入的軍備日後不排除會泡沫化」等三大隱憂。

他呼籲軍方，應相當程度增加國防預算在中央政府總預算中的占比，尤其提高作業維持費的金額，才能避免大量軍備淪為「泡沫軍購」。

國防部主計局長謝其賢表示，明年度軍事投資編列一四五八億元，比前一年度增加二○三億元，其中約七十億元為新增案，其餘持續案則隨合約進度陸續進入付款高峰期；其次作業維持費編列一四八七億元，新增一七七億，主要在主戰裝備零附件、後勤保修、彈藥籌購、戰鬥個裝籌補等項目；人員維持費則編列一八一五億元，新增卅五億。

外界關切國防預算占ＧＤＰ比率，謝其賢說，主計總處上周公布ＧＤＰ從廿五兆元升至廿六點四兆元，因應ＧＤＰ成長，國防預算的ＧＤＰ占比也略降為百分之二點四五。他強調，國防預算編列是依防衛需求、可獲得裝備及國家財政等考量穩健成長，ＧＤＰ占比百分之三則是期望達成的目標。