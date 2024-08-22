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潛艦國造計畫2840億元 白委：別想用特別預算規避監督

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天核定潛艦計畫，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今天核定潛艦計畫，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。圖／聯合報系資料照片

行政院今天核定潛艦國造計畫，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦，民眾黨立委林憶君質疑，潛艦是海軍技術難度最高的裝備，台灣又是第一次自行建造，現在就急著編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，國防部應該積極與立法院溝通，編列在正常的年度預算，不要企圖用特別預算規避監督。

行政院長卓榮泰今天核定潛艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。

林憶君晚間透過新聞稿表示，柴電潛艦本身是「戰術性」裝備，對於台海的防衛而言，有重要的「戰略性」影響，擁有性能優異的潛艦絕對必要，但是台灣首次自行建造潛艦，而且還在測試階段，現在就急著編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮。

林憶君指出，潛艦是海軍技術難度最高的裝備，台灣又是第一次自行建造，再加上國造潛艦的內部設備都來自不同國家，如何整合所有系統、發揮完整戰力是非常艱難的挑戰。

林憶君認為，海鯤艦號稱採用成熟技術，儘管已經降低風險，不過仍是全新設計，而考慮到潛艦的複雜性，未來在海上測試結束之後，勢必仍將進行一系列修改，況且還要考慮空間、配重、平衡等眾多因素，各個因素的修改，往往都是「牽一髮動全身」。

林憶君說，國防部如果堅持要在明年編列後續艦總預算，恐怕就必須承擔後續預算暴漲的高風險。

林憶君呼籲，國防部應該積極與立法院溝通，好好清楚說明預算編列的來源與用途，就未來是否可能面臨後續預算暴增問題，也應該詳細說明清楚、釋清疑慮，未來應遵守預算法規定，分年度編列在正常的年度預算，不要企圖用特別預算規避監督，甚至影響國家財政紀律。

國防部 溝通 潛艦

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