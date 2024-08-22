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國防預算6470億元創紀錄 國防部：加速提升不對稱戰力

中央社／ 台北22日電
2025年度國防總開支將達6470億台幣，再度刷新紀錄。圖／聯合報系資料照片
2025年度國防總開支將達6470億台幣，再度刷新紀錄。圖／聯合報系資料照片

民國114年度國防預算達新台幣6470億元，創歷史紀錄。國防部今天表示，除滿足人員維持法律義務支出，並置重點於持續推動機艦國造、維持裝備妥善、加速提升不對稱作戰能力、後備戰力以及作戰指管韌性。

行政院會今天通過明年度總預算案，歲入歲出皆逾3兆元創新高，其中國防整體預算規模達到6470億元，創下歷史紀錄。

國防部晚間發布新聞稿表示，行政院核列民國114年度國防部主管預算4760億元，較113年度法定預算增加415億元、成長約9.6%。

國防部提到，若再加計新式戰機（F-16V block70）及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元後，整體國防預算規模6470億元，占GDP比率約為2.45%。

國防部指出，國防預算是依防衛作戰需求，考量政府整體財政與施政規劃審慎籌編，面對區域安全情勢變化，國軍持恆推動各項建軍備戰工作，以確保國家安全。

國防部進一步說明，114年所獲預算除滿足人員維持法律義務支出，並置重點於持續推動機艦國造（含潛艦國造後續艦7艘，全案預算2840億8080萬元、執行期程114年至127年，其中114年度編列20億元）、維持裝備妥善、加速提升不對稱作戰能力、後備戰力以及作戰指管韌性，並加強官兵照護等施政要項，具體展現自我防衛決心。

國防部強調，穩健成長的國防預算，有助建軍規畫及各項施政推動，籲請民眾持續給予支持，軍民齊心共同守護家園。

國防部 國防預算 行政院

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