國造潛艦未海試就收7艘訂單 學者：顯示敵情威脅急迫感

行政院今天核定潛艦國造計畫，民國114年已先行編列新台幣20億餘元。學者分析，14年分批建造7艘潛艦的速度符合常態，但過程需嚴格管控預算精確度，此舉代表對國造潛艦製程的信心，也顯示台灣對敵情威脅的急迫感。

行政院下午表示，院長卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。

政院人士表示，潛艦計畫將在14年計畫期程中，逐年依測試狀況滾動編列各年度預算，114年已先行編列20億餘元，其餘編列細節，國防部會另行對外說明。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓分析，由於後續艦的製造是基於原型艦經驗，因此14年分批建造7艘潛艦的速度，問題並不大。

江炘杓認為，在原型艦海鯤潛艦尚未完成海上測試（SAT）就編列預算，除代表研發單位對於海鯤製程的信心，也是因為台灣對於敵情威脅的急迫感，讓政府下定決心執行量產計畫，確保能夠捍衛台海安全，能在關鍵海域嚇阻敵軍進犯。

江炘杓提到，1次預先匡列7艘潛艦預算的缺點，是越後面的量產艦可能受物價指數波動影響，導致經費上漲，甚至可能因技術進步、裝備籌獲情形而修改相關配備，現有預算編列是否能順利支應，將是一大挑戰。

國防院學者蘇紫雲表示，14年內建造7艘量產艦符合常態，量產艦計畫合乎國際軍備投資模式，例如美國星座級巡防艦（Constellation-class frigate）也是事前匡列可能預算，待當年度執行前再編列實際預算；從造船工程管理層面看，他合理推估國造潛艦量產計畫一定會有批次，並在量產艦的前艦完工測評後，將後艦改良與構改項目，以及包括物價指數上漲等因素納入計畫。

蘇紫雲推估，後續艦的單艘平均成本約400億元，扣除彈藥等費用後，單艘將下降至355億元，但確切造價，須以實際公告預算細項支出為主。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，他支持國造潛艦以強化防衛戰力，且14年內建造7艘的速度並不算慢，但量產預算編列仍應按部就班，不宜在海鯤號SAT還未開始、量產構型無法確定情況下，就編列金額龐大、長期程的量產預算，恐導致預算「精確度」嚴重不足。

他認為，原型艦測試過程比水面艦複雜，加上國造潛艦是幾近全新設計，雖然造艦團隊已克服不少障礙，但缺乏潛艦製造大國完整技術輸出與技術指導的情況下，風險原本就比直接採購成熟的構型要高。