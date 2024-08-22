快訊

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

國際駭客要曝PTT三萬筆資料 網狂酸：這裡就能查「金城武們要被揭發了」

國造潛艦獲2840億預算 將以「3+2+2」三階段建造

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院核定潛艦國造計畫，將分14年編列2840億元，預計建造7艘潛艦。圖／聯合報系資料照片
行政院核定潛艦國造計畫，將分14年編列2840億元，預計建造7艘潛艦。圖／聯合報系資料照片

行政院今天拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定這項計畫，期程從114年到127年，預算約2840億元，預計將建造7艘新式潛艦。

行政院拍板明年度中央政府總預算案，不過各界關切的潛艦國造預算，一度傳出計畫還在行政院等待核定，使得國防部對於預算金額及建造計畫立場尷尬。陳世凱下午宣布，卓榮泰已經潛艦建造計畫。行政院強調，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。

潛艦國造原型艦海鯤艦正在泊港測試階段，據指出最快可能9月上旬就將展開海上測試。今年7月間也傳出潛艦建造計畫已經獲得賴清德總統點頭，將以年度編列方式編列，總金額達2840億元，以3+2+2的三階段方式建造。根據行政院今天公布的規畫，將由明年(114年)起分14年編列，到127年完成。

國防部 潛艦 行政院

延伸閱讀

卓榮泰拍板砸2840億造7潛艦 預算分14年編列

政院跨部會「系統性治水」 鎖定在地滯洪、第二道防線

政院通過114年度施政計畫 卓榮泰：讓人民有感

卓榮泰指示部會首長清楚論述 避免預算遭重大刪除凍結

相關新聞

卓榮泰拍板砸2840億造7潛艦 預算分14年編列

行政院會今天通過明年度中央政府預算案，外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入？行政院表示，行政院長卓榮泰已核定本計畫，計畫...

美驅逐艦強生號穿越台灣海峽 美軍：今年第5次通過

美國第七艦隊證實，美國海軍柏克級神盾驅逐艦羅夫‧強生號（USS Ralph Johnson, DDG-114），今天正例...

國造潛艦獲2840億預算 將以「3+2+2」三階段建造

行政院今天拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定...

國防部政戰預算低到監委受不了 促提升保防量能

監察委員賴振昌、賴鼎銘今天表示，政戰局占國防部預算比率，近年來已低到難以想像地步，各級保防單位10餘年來預算如扣除通膨，...

總預算下周送立院 潛艦經費有些計畫政院還沒核

行政院會今天通過明（114）年度預算案，外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入明年度預算？國防部主計局長謝其賢表示，明年新...

總預算將破3兆創新高 國防預算增加至6470億

行政院22日公布總預算大致規畫，歲入3.15兆、歲出3.13兆都創新高，其中以一般預算來看，支出最多仍為社會福利8310億、教育科學文化支出6050億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。