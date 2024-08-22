國造潛艦獲2840億預算 將以「3+2+2」三階段建造
行政院今天拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定這項計畫，期程從114年到127年，預算約2840億元，預計將建造7艘新式潛艦。
行政院拍板明年度中央政府總預算案，不過各界關切的潛艦國造預算，一度傳出計畫還在行政院等待核定，使得國防部對於預算金額及建造計畫立場尷尬。陳世凱下午宣布，卓榮泰已經潛艦建造計畫。行政院強調，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。
潛艦國造原型艦海鯤艦正在泊港測試階段，據指出最快可能9月上旬就將展開海上測試。今年7月間也傳出潛艦建造計畫已經獲得賴清德總統點頭，將以年度編列方式編列，總金額達2840億元，以3+2+2的三階段方式建造。根據行政院今天公布的規畫，將由明年(114年)起分14年編列，到127年完成。
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