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卓榮泰拍板砸2840億造7潛艦 預算分14年編列

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院通過明年度總預算案，各界關切「潛艦國造」建造經費是否已編入年度國防預算。圖／聯合報系資料照片
行政院通過明年度總預算案，各界關切「潛艦國造」建造經費是否已編入年度國防預算。圖／聯合報系資料照片

行政院會今天通過明年度中央政府預算案，外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入？行政院表示，行政院長卓榮泰已核定本計畫，計畫期程自2025年至2038年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。

明年度總預算案中，國防支出含年度預算及戰機採購、海空戰力提升等2項特別預算在內，共計編列6470億元。總預算部分編列4760億元，其中軍事投資編列1458億元，比前一年度增加203億元，作業維持費編列1487億元，新增177億元，人員維持費1815億元，新增35億元。

外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入明年度國防預算？國防部主計局長謝其賢上午在院會後記者會時指出，軍事投資項目中，約有70億元規模屬於新增案，不過潛艦國造預算計畫還在行政院審議中，如果審議結果能在本月底預算書表送進立法院前出來，國防部會再有所表達。

同日，行政院發言人陳世凱下午對外指出，行政院長卓榮泰已核定本計畫，計畫期程自2025年至2038年年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。

國防部 潛艦 行政院

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