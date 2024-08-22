國防部政戰預算低到監委受不了 促提升保防量能

監察委員賴振昌、賴鼎銘今天表示，政戰局占國防部預算比率，近年來已低到難以想像地步，各級保防單位10餘年來預算如扣除通膨，等同實質減少，與中共傾舉國之力支持情工單位對台工作，形成強烈對比，不僅對國軍保防業務產生負面影響，且必招致對岸更多翻新滲透，實屬不智。監察院已通過調查報告，促請國安主管高層及行政院正視，並督導國防部確實檢討改進。

兩位監委指出，中國自習近平掌政以來，公開宣示解放軍將於2027年做好攻台相關準備，以對岸向來服膺毛澤東「不打無準備之仗、不打無把握之仗」的主張，解放軍除加速現代化的建軍整備外，也必然積極建構所謂島內策應力量，派遣共諜進行滲透蒐情，是中共情工單位目前重點工作之一。

兩位監委表示，近年國軍保防單位查獲共諜案件大幅增加，2011年至2023年度期間，查獲共諜案件計40案，涉案軍文職人員共計113人，共諜案件較前10年增加為3.1倍、涉案軍文職人員增加為12.6倍，洩漏國防機密之數量增加為1.7倍，其中更有多件「極機密」國防機密外洩。

兩位監委指出，中共情工部門從過往滲透對象以國軍高階及機敏單位幹部為主，以旅遊招待方式於境外會晤吸收，但近年改變為滲透對象已不分階級，且不再以「竊密」或「發展組織」為前提，轉而要求承諾「潛伏、戰時不抵抗」即給予高額報酬方式，簽署宣誓書，有別於既往滲透態樣。中共並以網路運用時下流行網路社群、遊戲平台隨機接觸利誘官兵，另刊載「軍人專案」及「國軍專區」等貸款資訊，吸引急需用錢之官兵，擴大蒐情觸角，且有愈發嚴重趨勢，甚至利用虛擬貨幣為支付工具，加劇保防單位查證難度，目前國軍所面對的挑戰絕對是史無前例。

兩位監委表示，國軍整體保防人力編制雖逐年調增，但整體保防現員、政戰局本部、各軍種司令部、軍團、指揮部、聯兵旅與軍安總隊現有保防人力不僅未能達到編制員額，編現比反而逐年下降，難以看見國軍致力完成保防陣容的建置決心。

兩位監委指出，國軍保防工作特性使然，短期內不易展現績效，一旦部隊發生共諜案件，各級主管包含保防幹部在內常受連帶處分，導致影響軍旅生涯發展，造成人員異動頻繁，保防專業工作經驗無法累積；又實務運作發現，保防工作易受單位主官不當干擾，獨立性不受重視，難以提升保防整體效能。