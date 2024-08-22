美驅逐艦通過台海 國軍：全程掌握

國防部今天下午發布新聞稿表示，一艘美艦今天由南向北航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常；美軍第七艦隊則提到，通過台海的美艦為勃克級飛彈驅逐艦強生號。

美軍第七艦隊也發布聲明，勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）今天例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

第七艦隊提到，強生號通過台海展現美國致力維護對所有國家航行自由的原則所作承諾，國際社會任何成員都不應該因恫嚇或脅迫而放棄自身的權利和自由。

第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。