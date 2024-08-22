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美驅逐艦強生號穿越台灣海峽 美軍：今年第5次通過

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書

美國第七艦隊證實，美國海軍柏克級神盾驅逐艦羅夫‧強生號（USS Ralph Johnson, DDG-114），今天正例行性通過台灣海峽。這是美軍艦艇今年第5次執行通過台海的任務。第七艦隊強調，羅夫‧強生號是航行在國際法規定的自由航行水域。

第七艦隊在官方臉書公布羅夫‧強生號航經台灣海峽的照片，同時在官網發布新聞稿，強調羅夫．強生號通過的海峽走廊超出了任何沿海國家的領海。第七艦隊重申，羅夫‧強生號的行動表明了美國致力於維持所有國家航行自由的原則。

第七艦隊強調，國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或強迫而放棄其權利和自由，美軍也會在任何國際法所允許的地方飛行、航行和執行任務。

今年以來，美軍驅逐艦分別在1月24日、3月4日和5月8日航經台灣海峽，7月31日加拿大海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal FFH336）也曾通過台灣海峽行使自由航行權，並且在東海與羅夫．強生號進行聯合操演。

美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書
美國海軍第七艦隊公布神盾級飛彈驅逐艦「羅夫‧強生號」航經台灣海峽照片。圖／美國海軍第七艦隊臉書

台灣海峽 美國 美軍

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