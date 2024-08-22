總預算下周送立院 潛艦經費有些計畫政院還沒核

行政院會今天通過明（114）年度預算案，外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入明年度預算？國防部主計局長謝其賢表示，明年新增軍事投資案約70億元，潛艦經費有計畫要編入明年度預算，不過計畫還在行政院審核中，希望能在月底預算書送進立法院前審核通過。面對媒體追問潛艦預算是否確定可編入年度預算，謝其賢面露難色，強調會積極向行政院溝通爭取。

行政院會今天通過明年度總預算案，國防支出含年度預算及戰機採購、海空戰力提升等2項特別預算在內，共計編列6470億元。總預算部分編列4760億元，其中軍事投資編列1458億元，比前一年度增加203億元，作業維持費編列1487億元，新增177億元，人員維持費1815億元，新增35億元。

外界關切「潛艦國造」預算是否已經納入明年度國防預算？國防部主計局長謝其賢表示，軍事投資約有70億元規模屬於新增案，不過潛艦國造預算計畫還在行政院審議中，如果審議結果能在本月底預算書表送進立法院前出來，國防部會在有所表達。

面對媒體追問潛艦預算目前並沒有納入總預算，謝其賢說，國防部有計畫要編入明年度預算，不過計畫還在審核中，目前還無法說明是否已經確定編入。媒體同樣關切C-130運輸機升級案是否已經納入明年度軍事投資經費。

媒體追問，總預算即將在下周送交立法院審議，潛艦國造這麼重大的政策怎麼會到今天還不確定有沒有編入總預算？謝其賢面露難色，表示行政院還沒有核定「可能還有些要釐清的」，不過「應該已經快了」。謝其賢強調，距離預算書表送到立院還有一個星期時間，有些案子還尚未核定「還要等程序走完」。

媒體質疑，軍投預算是否可能存在變數？謝其賢說，國防部會針對需求積極向行政院溝通爭取，如果行政院還有任何疑慮，一定會說明爭取，希望按照規畫、期程、項目和金額通過。

外界同時關切國防預算佔GDP比例，根據先前預估，明年度國防預算約佔GDP約2.6%，今天國防部公布額度約佔GDP的2.45%。謝其賢表示，主計總處在上周五公布最新GDP從25兆元成長到26.4兆元，因應GDP成長的「母數變大了」，國防預算佔比也因此略降。