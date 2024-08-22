總預算將破3兆創新高 國防預算增加至6470億

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】我國國防預算占比GDP約2.45%，6470億創下歷史新高！行政院22日公布總預算，歲入3.15兆比去年增加4600億，主要支出是社會福利、教育科學、經濟發展與國防支出，其中將會撥補台電1000億、勞保1300億、健保336億。另外，國防部主計局局長謝其賢表示，因潛艦國造經費尚未編入，國防預算有望再創新高。

勞保撥補1300億

行政院22日公布總預算大致規畫，歲入3.15兆、歲出3.13兆都創新高，其中以一般預算來看，支出最多仍為社會福利8310億、教育科學文化支出6050億、經濟發展支出5386億、國防支出4674億。其中外界關注的勞健保與台電撥補，分別是台電1000億、勞保1300億與健保336億。

國防預算的總預算增加415億，包括軍事投資203億與作業維持177億，外加特別預算則有新式戰機採購、海空戰力提升計畫904億，還有非營業特種基金806億，總計國防預算增加到6470億，比去年還增加464億。但外界關注潛艦國造經費，國防部主計局局長謝其賢表示，經費還在審議中，未來才會公布。

外媒關注國防預算占比

有記者提問，體育經費178億中，是否有包括運動發展部成立的預算？主計總長陳淑姿表示有，體育署明年若升格運動發展部，經費將直接承接。行政院秘書長龔明鑫則強調，行政院成立經濟發展委員會，包括均衡台灣基礎建設增加502億、五大信賴產業增加64億，委員會相關議題經費平均成長約30%，顯示政府相當重視經濟發展。

現場也來了數家外媒，由於美國總統候選人川普曾要求台灣提高國防經費占比，因此外媒紛紛對此進行提問。有人問說，為何國防預算占比從2.5%下降到2.45%？謝其賢回應說，因為行政院會定期公布GDP，而根據最新的GDP試算，因為母數增加，所以占比有略微下降。

外界關注打詐經費增加4.8倍的用途，警政署官員回應說，包括網路科技運用44.7億、打詐綱領9億、強化檢警調偵方案2億元。

會更嚴格檢視

針對總預算破3兆，國民黨團首席副書記長林思銘表示，以前編列預算皆僅2兆多元，政府此次編列那麼多錢，就是為了軍購；國民黨團將堅持「還稅於民」，只要稅收超徵就會要求政府還給民眾，不可再拿去補貼台電，讓人民背書錯誤的能源政策。他強調，會嚴格監督各部會預算，廣泛實質審查，檢視是否濫編。

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