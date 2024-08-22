10人涉共諜案審結 國防部：落實保防強化安全警覺

八年抗日戰爭期間，締造八一四空戰勝利的靈魂人物，是空軍四大隊大隊長高志航，高志航殉國，是被日本海軍木更津航空隊轟炸炸死。最近空軍嘉義基地紀念，公開演奏日本海軍軍歌，認知錯亂，令人詫異。 空軍司令部出版的「中華民國的空軍」月刊，曾以空軍戰神稱呼高志航。空軍戰神高志航在1937年11月被日本海軍轟炸機炸死，2024年8月，同樣的空軍，卻在營區高調演奏日本發動侵略戰爭期間的海軍軍歌軍艦進行曲，引起許多批評。但國防部至今不認為在空軍四大隊駐防的基地，演奏日本海軍軍歌有何不妥之處。

2024-08-22 07:30