快訊

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

東京昨暴雨地鐵淹水…日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

烏克蘭最大規模無人機反攻，普丁卻急忙去車臣訪視軍隊？

賴清德：強化國防經濟韌性 備戰達避戰用實力求和平

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天接見美國前駐聯合國大使海利訪問團時表示，台灣一定會強化國防力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起發揮嚇阻力量，以備戰來達到避戰，用實力求得台海和平穩定。

賴總統上午在總統府接見美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）訪問團致詞表示，首先熱烈歡迎海利率團第一次訪問台灣並且參加凱達格蘭論壇發表專題演說，台灣充分感受到海利的溫暖友誼，也接收到海利對台灣堅定的支持。

賴總統表示，能夠在總統府跟海利訪問團見面，內心非常高興，因為長久以來，他希望能夠親自向海利表達最大的感謝。

賴總統說，首先要感謝海利在擔任駐聯合國大使的時候，為台灣仗義執言，也為台灣人民沒有辦法進入聯合國大廈感到委屈並且強烈主張聯合國是屬於世界的，任何一個國家的人民都有權利進入聯合國大廈從事各項工作。

賴總統感謝海利肯定台灣在COVID-19疫情期間的表現，同時也強烈主張台灣的健康人權不應該被摒除在世界衛生組織之外，甚至公開主張台灣應該要加入國際社會，讓台灣在國際社會有更多的空間可以表現，也鼓勵聯合國以及國際組織應該要接納台灣。

賴總統指出，海利在台灣面臨極權威脅的時候公開呼籲美國以及國際社會應該要支持台灣；海利也主張美國應該要跟台灣簽訂自由貿易協定避免台灣被中國打壓，避免台灣被中國孤立，讓台灣有更大的力量，對抗中國的威脅。

賴總統表示，台灣深刻了解地緣政治變化與極權主義的興起，全球民主受到強烈威脅，台灣也知道自己的責任，台灣在印太第一島鏈，一定會強化國防力量也會強化經濟韌性，同時也跟民主陣營站在一起發揮嚇阻力量，以備戰來達到避戰，用實力來求得台海的和平穩定。

賴總統指出，感謝海利公開呼籲國際民主陣營應該要團結在一起避免極權主義擴張，維持世界和平穩定；對海利的高見，台灣人民充分感受到她正義的力量。

賴總統說，海利平常一定非常忙碌，撥出寶貴時間到台灣，除了參加論壇，發表演說之外，他也希望海利及夫婿能夠把這一次的公務之旅當作個人旅遊紀念，也許是結婚紀念活動，台灣人民衷心歡迎兩人來到台灣。

台灣人 美國 聯合國

延伸閱讀

印尼國會擬推翻憲法裁決 為總統小兒子參選鋪路惹議

我在南美唯一邦交！巴拉圭總統：與中國進行貿易「持開放態度」

民主黨全代會第三天 華茲將接受提名成為副總統候選人

美媒：獨立總統參選人小羅勃甘迺迪擬本週結束前退選

相關新聞

明年度中央政府總預算歲入歲出破3兆 社福支出8千億最高

賴政府上任後首編的「114年度中央政府總預算案」，於今日通過行政院會，明年度歲入編列3兆1534億元，較今年增加4282...

賴清德：強化國防經濟韌性 備戰達避戰用實力求和平

總統賴清德今天接見美國前駐聯合國大使海利訪問團時表示，台灣一定會強化國防力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起發揮嚇阻力量，...

14中共機艦出海擾台 直升機距鵝鑾鼻西南73浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計14架、艘次中共機艦繞台。其中3架共機跨越海峽中線進入西南和東部...

忘了戰神高志航被日炸死？空軍嘉義基地竟演奏日本軍歌

八年抗日戰爭期間，締造八一四空戰勝利的靈魂人物，是空軍四大隊大隊長高志航，高志航殉國，是被日本海軍木更津航空隊轟炸炸死。最近空軍嘉義基地紀念，公開演奏日本海軍軍歌，認知錯亂，令人詫異。 空軍司令部出版的「中華民國的空軍」月刊，曾以空軍戰神稱呼高志航。空軍戰神高志航在1937年11月被日本海軍轟炸機炸死，2024年8月，同樣的空軍，卻在營區高調演奏日本發動侵略戰爭期間的海軍軍歌軍艦進行曲，引起許多批評。但國防部至今不認為在空軍四大隊駐防的基地，演奏日本海軍軍歌有何不妥之處。

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

國軍共57個中將職缺，符合資格者的軍中資歷有深、淺差別，未來中將晉任上將必定由資深中將拔擢。現役中將，誰最可能接下「聽牌」職位？ 陸軍副司令羅德民中將、國防大學副校長張捷中將屆齡退伍，副參謀總長楊海明中將也將在兩個月後退伍。接任他們職務的將領，未來很有機會更上一層樓。陸軍在8月初晉升典禮雖有3位新科中將，但真正攸關接班梯隊的調動，8月底才要發生。

43砲指部軍車又車禍 2天2車禍地點隔不到3公里

陸軍八軍團43砲指部的中型戰術輪車，昨日才剛因駕駛開車時分心拿東西，在屏東縣枋山鄉台26線自撞路樹釀禍，沒想到今日又有一輛軍用大貨車，同樣在枋山鄉台26線與一輛機車擦撞，兩地相隔不到3公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。