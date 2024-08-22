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明年度中央政府總預算歲入歲出破3兆 社福支出8千億最高

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（中）6日在總統府，聽取行政院長卓榮泰（右）等人簡報明年度中央政府總預算案。圖／總統府提供
賴清德總統（中）6日在總統府，聽取行政院長卓榮泰（右）等人簡報明年度中央政府總預算案。圖／總統府提供

賴政府上任後首編的「114年度中央政府總預算案」，於今日通過行政院會，明年度歲入編列3兆1534億元，較今年增加4282億元，約增15.7%；歲出編列3兆1325億，增加2806億，約增9.8%，成長再創歷年新高，歲入歲出共賸餘209億元，這是2020年度歲入、歲出睽違22年達到平衡後，再次於總預算案產生賸餘。

明年度債務還本1415億元，創24年新高，兩者合計尚須融資調度財源為1206億元，將舉債706億元，及移用以前年度歲計賸餘500億元來支應；預估明年底累計未償債務餘額6兆8098億元，占GDP比率28.6%，符合公債法規定不超過40.6%限制，且較今年度減少1.1個百分點。 

明年歲出中，支出比重最多為社會福利，達8310億元、教育科學文化6050億元次之，其餘依序為經濟發展支出5386億元，以及國防支出4674億元，若加計採購特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模達6470億元，創新高；歲入部分，稅課收入大增4600億元至2兆7740億元。

明年度尚須執行的特別預算，包括前瞻基礎建設計畫第5期703億元、新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元、疫後391億元，合共1998億元，均為延續性編列的特別預算；因應明年度軍公教加薪3％，總預算編列272億支應。

細看重要施政項目預算編列情形，公共建設計畫明年度總預算編列2644億元，較今年度增加798億元，約增43.2%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、營業與非營業特種基金，整體規模達6483億元。

科技發展計畫明年度總預算編列1466億元，較今年度增加190億元，約增14.9%，加計前瞻預算、國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達1965億元，約增4.1%。

淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫明年度總預算編列364億元，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、營業與非營業特種基金，共1161億元，較今年度增加206億元，約增21.6%。

國防經費部分，由國防部主管明年度歲出編列4760億元，較今年度增加415億元，約增9.6%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，以及非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較今年度增加464億元，約增7.7%，占GDP比率約為2.45％。

衛福經費明年度總預算編列3702億元，較今年度增加318億元，約增9.4%，如以扣除一次性肺炎防治經費後的比較，增列698億元，約增23.5%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算34億元，共3736億元，較今年度增加327億元，約增9.6%。

教育經費明年度總預算編列4217億元，較今年度增加335億元，約增8.6%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，共4254億元；因應明年成立數位發展部，體育經費明年度總預算編列93億元，較今年度增加23億元，約增33.8%，加計同營業與非營業特種基金，整體規模達178億元。

0-6歲國家一起養2.0明年度總預算編列1082億元，較今年度增加41億元，約增4%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、非營業特種基金，整體規模達1177億元；長照經費明年度總預算編列29億元，較今年度增加2億元，約增7.7%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、非營業特種基金，整體規模達926億元

文化經費明年度總預算編列437億元，較今年度增加57億元，約增15%，加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、非營業特種基金107億元，整體規模達566億元；打擊詐欺明年度總預算共編列73億元，較今年度增加60億元，增4.8倍。

整體治水經費明年度原匡列436億元，凱米颱風過後為加強辦理治水工作，再增列115億元，整體規模達551億元，包括總預算351億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算180億元及特種基金20億元，較今年度增加159億元，約增40.4%。

至於中央對地方補助情形，明年度總預算一般性補助款2501億元，較今年度增加199億元，加計中央統籌分配稅款4740億元，增加數696億元，明年度中央對地方整體財源挹注共7241億元，增加895億元，約增14.1%。

賴政府上任後首編的「114年度中央政府總預算案」，於今日通過行政院會，支出比重最多為社會福利、教育科學文化次之，其餘依序為經濟發展、國防支出。圖／主計總處提供
賴政府上任後首編的「114年度中央政府總預算案」，於今日通過行政院會，支出比重最多為社會福利、教育科學文化次之，其餘依序為經濟發展、國防支出。圖／主計總處提供
前瞻第五期預算花在這些地方。圖／主計總處提供
前瞻第五期預算花在這些地方。圖／主計總處提供

前瞻基礎建設 國防部

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