14中共機艦出海擾台 直升機距鵝鑾鼻西南73浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計14架、艘次中共機艦繞台。其中3架共機跨越海峽中線進入西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中3架次共機跨越海峽中線進入西南、東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時到下午5時為止，有10架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架曾跨越中線並接近到基隆西北方約49浬。

同時從昨天上午8時到下午3時間，有中共戰機4架次接近中線。另外從清晨4時到6時間，發現有輔戰機1架跨越中線進入我西南空域，同一時間有另一架輔戰機同時在西南空域活動，最近時距離鵝鑾鼻西南約110浬。

另外，昨天上午9時到11時間，西南空域偵獲直升機一架，距離鵝鑾鼻西南西方約73浬；上午8時40分到10時40分間，則在東部外海偵測到直升機1架次，距離台東東南東方約76浬。