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網傳許光漢現蹤成功嶺受訓 訓練中心證實「退伍日期曝光」

中央社／ 台中21日電
網傳藝人許光漢昨天入伍，在台中成功嶺營區受訓，替代役訓練中心今天證實。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供
網傳藝人許光漢昨天入伍，在台中成功嶺營區受訓，替代役訓練中心今天證實。圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供

網傳藝人許光漢昨天入伍，在台中成功嶺營區受訓。替代役訓練中心今天證實，許光漢已入營接受基礎訓練，經21天的訓練後，會再分發到其他單位服替代役，目前受訓狀況正常、沒特別待遇。

網傳33歲的許光漢，昨天出現在成功嶺營區入營訓練，引發網友在各大社群平台討論。許光漢為台灣男演員及歌手，曾入圍金曲獎最佳新人獎、金馬獎最佳男主角等獎項。

內政部役政司替代役暨社會韌性訓練執行中心今天告訴中央社記者，許光漢於20日入營，為替代役基礎訓練第258梯次，先在位於台中成功嶺營區的替代役訓練班接受21天的訓練，經甄選後預計9月9日起再到其他單位服替代役。

執行中心指出，許光漢昨天經接受尿液篩檢等檢測均符合規定，目前受訓狀況皆正常、沒有特別待遇，服役役期為1年，若他先前就學時曾接受軍訓訓練，則可折抵役期，若未折抵，預計他將於明年8月19日退伍。

至於網友質疑許光漢入營受訓的年齡，執行中心說明，役男若有出國、學業等原因，可申請暫緩服役，因此每梯次入營受訓的役男，可能皆來自不同年齡層。

成功嶺 許光漢

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