快訊

超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

剃平頭上成功嶺！33歲許光漢確定入伍 經紀公司回應：期待明年回歸

高虹安誣告陳時奮判10月理由曝光！法官：明知論文抄襲期刊

昨至今日中共19機艦遶台 直升機距台東僅60浬

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計19架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入北部和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(20)日清晨到今(21)日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線進入北部、東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點到下午5點為止，有10架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架曾跨越中線並接近到基隆西北方約49浬。

同時從昨天上午9點半到11點間，有中共戰機4架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻西北西方約138浬。另外從下午3點到5點間，東部外海偵測到疑似艦載直升機1架次，距離台東東北東方約60浬。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

7架次共機越中線擾台 距基隆約49浬

20中共機艦出海 艦載直升機距台東61浬

23中共機艦出海 艦載直升機現身東部 軍方嚴密監控

中共新一波聯合戰備警巡 39架次機艦出海

相關新聞

降低對中依賴 賴清德：上半年對中出口創22年新低

賴清德總統今出席凱達格蘭論壇，他在論壇中重申「和平四大支柱行動方案」，並指出台灣已大幅降低對中貿易依賴，強調台灣今年上半...

昨至今日中共19機艦遶台 直升機距台東僅60浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計19架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入北部和東部...

賴清德再度重申 在平等尊嚴前提下願與陸方交流合作

賴總統21日出席「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」致詞時提到，面對來自中國大陸的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積...

賴清德：中國企圖改變國際秩序 威權擴張對象不限台灣

總統賴清德今天表示，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣，中國企圖改變國際上以規則為基礎的...

影／國軍精準彈藥射擊第二天 陸射劍二火光畫過夜空

海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，繼昨天分別公開試射愛國者二型導引增強型（ＰＡＣ–二...

樂山雷達被美國嚴格把控 台灣如何迂迴達成情報整合？

新竹樂山雷達站是提升情報分享的分野，我國加入「五眼聯盟」情資交換系統，由國安局對接外國情資系統。政府向美方爭取經濟部的工業技術合作協議，也爭取雷達由我全權掌握。但美方退役人員、技術代表進駐樂山，「台美情報合作」實非我方能掌控。 這篇文章告訴你，美國與中華民國合作設置的長程預警雷達站周邊最新狀況，以及我國不對等的情況下，如何研發可以自行管控預警雷達的變通方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。