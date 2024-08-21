昨至今日中共19機艦遶台 直升機距台東僅60浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計19架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入北部和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(20)日清晨到今(21)日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線進入北部、東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點到下午5點為止，有10架次共軍主戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架曾跨越中線並接近到基隆西北方約49浬。

同時從昨天上午9點半到11點間，有中共戰機4架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻西北西方約138浬。另外從下午3點到5點間，東部外海偵測到疑似艦載直升機1架次，距離台東東北東方約60浬。