賴清德：中國企圖改變國際秩序 威權擴張對象不限台灣

中央社／ 台北21日電
總統賴清德上午出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式」致詞表示，過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰。本報資料照片
總統賴清德上午出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式」致詞表示，過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰。本報資料照片

總統賴清德今天表示，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣，中國企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序。區域及全球民主國家，需要更加團結，才能抵抗威權主義的擴張。

總統賴清德上午出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式」致詞表示，過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰。俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，中東地區也出現戰火。

他說，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海，進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。

總統提到，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作。這種單方面的經濟脅迫行為，相信與會的澳洲和立陶宛朋友們，應該更能感同身受。

賴總統表示，中國發動混合戰，透過網路攻擊、認知作戰、假訊息、政治干預等手段，對各國進行滲透，並且試圖影響台灣和其他國家的選舉。中國也企圖利用網路與科技，擴張數位威權主義，影響全球民主發展。

賴總統強調，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定。

第一，強化國防力量。總統說，持續推動國防改革，提高國防預算，透過國防自主與軍購併行的方式充足武器裝備，並且建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛韌性，增強國防實力，展現自我防衛的決心。

第二，建構經濟安全。總統表示，中國在國際社會打壓台灣的生存空間，阻撓台灣和其他國家簽署貿易協定、加入區域經濟，但台灣依然堅定地走向世界。

總統說，這些年來，台灣的經濟發展，持續布局全球、分散風險，大幅降低對中國的依賴。台灣對外投資，中國的占比，2010年是83.8%，去年降至11.4%，創下歷史新低；台灣對外出口，中國的占比，2010年上半年是43.1%，今年上半年降至31.2%，更是近22年以來同期新低。

他表示，希望透過新的貿易協定促成貿易多元化，有更強的經濟韌性，面對經濟脅迫。台美21世紀貿易倡議首批協定已經完成簽署，也進入第二階段談判；台灣和加拿大也完成簽署投資協議，這是布局北美市場重要的一環。

總統說，台灣和英國已經簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議，這是台灣第一次跟歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎。

談到新南向政策，總統表示，今年上半年，台灣對新南向18國的出口達502億元，創下歷年同期新高。未來台灣也會繼續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望跟區域國家創造更豐碩的經貿成果，共同提升經濟韌性。

第三，和民主國家強化夥伴關係。總統說，台灣將在各領域推動價值外交，加深跟民主夥伴的合作。這次論壇將討論台灣半導體在穩定全球供應鏈所扮演的角色。持續跟民主夥伴，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進全球繁榮發展，也會在國防安全跟各國加強交流合作，跟民主國家肩並肩，發揮嚇阻力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

第四，穩定而有原則的兩岸關係領導能力。總統強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀。只要在對等尊嚴的前提下，願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。

他表示，台灣有決心成為促進世界民主、和平、繁榮發展的關鍵力量。衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起民主保護傘，群策群力，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。

台海 國防預算 經濟發展

延伸閱讀

降低對中依賴 賴清德：上半年對中出口創22年新低

【重磅快評】李孟諺中箭落馬 賴清德學到的三門課？

已故英女王覺得川普「非常粗魯」 新傳記曝「這點最不喜歡」

神隊友！歐巴馬提供賀錦麗競選人才 霸氣喊「妳要誰、我都給」

相關新聞

降低對中依賴 賴清德：上半年對中出口創22年新低

賴清德總統今出席凱達格蘭論壇，他在論壇中重申「和平四大支柱行動方案」，並指出台灣已大幅降低對中貿易依賴，強調台灣今年上半...

昨至今日中共19機艦遶台 直升機距台東僅60浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計19架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線進入北部和東部...

賴清德再度重申 在平等尊嚴前提下願與陸方交流合作

賴總統21日出席「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」致詞時提到，面對來自中國大陸的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積...

賴清德：中國企圖改變國際秩序 威權擴張對象不限台灣

總統賴清德今天表示，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣，中國企圖改變國際上以規則為基礎的...

影／國軍精準彈藥射擊第二天 陸射劍二火光畫過夜空

海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，繼昨天分別公開試射愛國者二型導引增強型（ＰＡＣ–二...

樂山雷達被美國嚴格把控 台灣如何迂迴達成情報整合？

新竹樂山雷達站是提升情報分享的分野，我國加入「五眼聯盟」情資交換系統，由國安局對接外國情資系統。政府向美方爭取經濟部的工業技術合作協議，也爭取雷達由我全權掌握。但美方退役人員、技術代表進駐樂山，「台美情報合作」實非我方能掌控。 這篇文章告訴你，美國與中華民國合作設置的長程預警雷達站周邊最新狀況，以及我國不對等的情況下，如何研發可以自行管控預警雷達的變通方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。