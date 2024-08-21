降低對中依賴 賴清德：上半年對中出口創22年新低

賴清德總統今出席凱達格蘭論壇，他在論壇中重申「和平四大支柱行動方案」，並指出台灣已大幅降低對中貿易依賴，強調台灣今年上半年對外出口，中國占比降至22年以來同期新低。

賴清德總統今出席「『凱達格蘭論壇-2024印太安全對話』開幕式」，他在致詞時表示，過去幾年來，威權主義的擴張，愈來愈具有侵略性，已經是全球性的挑戰，包括俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，以及中東地區也出現戰火。

賴總統進一步指出，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海，進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。

賴總統說，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作。

賴總統表示，中國擴張威權主義的對象，不限於台灣；中國經貿施壓的受害者，也不只有台灣。他表示，中國企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序，認為區域及全球民主國家需要更加團結，才能抵抗威權主義的擴張。

賴總統指出，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、與民主國家強化夥伴關係，以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴總統說，中國在國際社會打壓台灣的生存空間，阻撓台灣和其他國家簽署貿易協定、加入區域經濟，但台灣依然堅定地走向世界。這些年來，台灣的經濟發展，持續布局全球、分散風險，大幅降低對中國的依賴。

賴總統特別點出，台灣對外投資，對中占比在2010年是83.8％，去年降至11.4％，創下歷史新低；台灣對外出口中，對中占比在2010年上半年是43.1％，今年上半年則降至31.2％，是近22年以來同期新低。

賴總統也重申，台灣身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀。只要在對等尊嚴的前提下，我們願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。