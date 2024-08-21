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影／國軍精準彈藥射擊第二天 陸射劍二火光畫過夜空

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨陸射劍二防空飛彈尾焰劃過夜空，隨後精準擊中靶機目標。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨陸射劍二防空飛彈尾焰劃過夜空，隨後精準擊中靶機目標。記者劉學聖／攝影

海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，繼昨天分別公開試射愛國者二型導引增強型（ＰＡＣ–二ＧＥＭ）及天弓三型防空飛彈以及低調低調試射雄二Ｅ地對地巡弋飛彈後，今天分別進行劍翔無人機、陸射劍二防空飛彈以及幻象兩千及F-16V戰機對空射擊等項目，軍方選在清晨兩點多開始進行各項精準彈藥測試，由於天色昏暗，無法目視包括劍翔無人機，雲母飛彈及麻雀飛彈的發射過程，不過還是讓媒體拍攝到陸射劍二防空飛彈拖著尾焰畫過凌晨夜空的畫面，並清楚聽到擊中靶機的巨大聲響，場面十分壯觀。

今天清晨兩點半左右，在滿月的夜空中可以清楚聽到中科院研發的劍翔無人機巨大的引擎轉動聲響，不過由於劍翔無人機採用旋槳動力，完全沒有火光照亮夜空，在場的民眾與媒體只能聽到轟隆隆的引擎轉動聲響，隨後發射的陸射劍二飛彈，則是可見拖著巨大尾焰的飛彈劃過夜空，但由於夜色昏暗，同樣無法目視飛彈彈體，隨後於日出前五點半左右空中可以聽到戰鬥機的巨大聲響傳出，據研判應該是幻象兩千與F-16V在九鵬上空分別發射雲母飛彈與麻雀空對空飛彈，擊中靶機後隨即返程，不過整個過程受限於高空角度全程都無法目擊。

海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，軍方派出許多保防官兵到旭海草原停車場監控民眾。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，軍方派出許多保防官兵到旭海草原停車場監控民眾。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨陸射劍二防空飛彈尾焰劃過夜空，隨後精準擊中靶機目標。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨陸射劍二防空飛彈尾焰劃過夜空，隨後精準擊中靶機目標。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨天亮後可見中科院研發的劍翔無人機發射車停在掩體旁。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，清晨天亮後可見中科院研發的劍翔無人機發射車停在掩體旁。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，軍方派出許多保防官兵到旭海草原停車場監控民眾。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，軍方派出許多保防官兵到旭海草原停車場監控民眾。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，九鵬基地內燈火通明。記者劉學聖／攝影
海空軍年度精準彈藥射擊操演今天清晨在屏東九鵬基地進行第二天的演訓項目，九鵬基地內燈火通明。記者劉學聖／攝影

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