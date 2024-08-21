冷眼集／擊殺鏈？去中心化？新概念別淪口號

今年度海空軍精準飛彈射擊操演，恰逢賴政府上任後首次，國防部長顧立雄坐鎮視察，軍方新聞稿強調，此次操演「採『去中心化指管』模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈（網）接戰程序完成實彈射擊」，又再次搬出顧立雄上任後強調的「實戰化」、「去中心化指管」等新名詞。不過，看在戰略專家眼中，這些顧部長強調的新思維、新作法，早已有跡可循。

「去中心化指管」意指當作戰部隊與指揮中樞通聯斷線時，部隊長必須繼續獨力執行被賦予的任務，因此必須與「任務式指揮」、「分散式指管機制」相結合，才可具備執行獨立作戰的能力。相當程度倚靠指揮官的素養、對自身任務目標的認識與掌握等條件。

但戰略及歷史專家指出，二戰時期德軍就十分著重基層領導者的養成，經常在戰鬥中做到以士代官、以兵代士，隨時可接替指揮遂行任務，顯示「去中心化指管」精神早在二戰時就已存在。

又如「擊殺鏈」（Kill Chain）一詞，軍方定義為如何運用三軍部隊（含網路作戰部隊）各種能力，形成「發現、鎖定、追蹤、標定、接戰」等各種能力與如何運用的全部過程。

這種概念看在防空飛彈部隊眼中，很自然地被理解為日常已不斷演練的標準接戰程序。然而，戰略專家解讀，「擊殺鏈」理念的終極實現應是跨軍種、跨介面的聯合作戰程序，甚至跨國聯盟作戰時的聯戰程序及架構，要達到這種境界，目前國軍恐怕還有相當落差。

不管軍方或政壇、社會，有些新名詞往往很快成為掛在嘴上的熱門用語，如先前的「認知作戰」、「灰色地帶衝突」，或如今天的「去中心化指管」、「擊殺鏈」等，使用者恐怕不一定知其所以然，久而久之卻只成為作文章時的慣用詞。對國軍而言，新概念的引進固然重要，但如何務實地深入、落實，而不淪為口號，才更重要。