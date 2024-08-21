狀況誘導戰術 考驗部隊獨立作戰

海空軍本年度精準彈藥射擊操演，昨天首先由空軍防空飛彈部隊試射愛國者二型、天弓三型防空飛彈，海軍成功級班超軍艦試射標準一型防空飛彈。軍方強調，這次操演採取「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊，模擬整體防空作戰階段場景，強化聯合防空作戰指揮管制及部隊訓練成效，精進整體防衛作戰效能。

國防部長顧立雄上任後強調落實「實戰化」及「去中心化指管」。據透露，參加操演的防空六一三營及六三三營是分別從中部及東部的駐地機動到戰力保存點，受令後於前晚連夜進駐屏東九鵬基地，進行愛國者飛彈系統、天弓飛彈系統的放列，完成發射準備；實彈射擊操演後就會立即撤收返回駐地。

六一三營營長鄭詠儒中校表示，這次射擊任務同時考驗飛彈部隊獨立作戰時，連長的應處、應變能力及指揮權責。他指出，過去參演部隊會事先就進入九鵬基地整備，這次為講求實戰化，連長在受命後必須立即執行機動作戰行動，到達陣地後執行攔截目標的任務，不但官兵感受到時間的緊湊，也考驗幹部指揮應變能力。

防空六三三營長黃亮瑜中校則說，這次操演主要模擬愛國者部隊於受命後執行機動作戰，同時配合作戰場景及想定，驗證愛國者飛彈的全天候即時作戰能力。他指出，「去中心化指管」是驗證飛彈部隊的獨立搜索、識別、接戰目標的能力。六三三營這次以愛國者二型飛彈參與操演，黃亮瑜說，愛國者飛彈系統可透過電腦解算，以最優越的接戰成功率自動選擇發射飛彈的發射架。