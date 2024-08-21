精準彈藥射擊 九鵬低調實射雄二E

海空軍年度精準彈藥射擊操演昨起在屏東九鵬基地進行，首日分別公開試射愛國者二型導引增強型（ＰＡＣ–二ＧＥＭ）及天弓三型防空飛彈，國防部長顧立雄坐鎮視導。軍方並在天亮前低調試射雄二Ｅ地對地巡弋飛彈，不過，國防部發言人孫立方表示不會針對機敏度較高的彈種說明。

今年度海空軍精準飛彈是自民國一○一年後，暌違十二年，軍方再次對媒體公開九鵬基地與精準武器射擊作業。這次演習輪由海軍艦隊指揮部主辦，仍以對抗解放軍的接戰程序執行，依序是防空、制海兩大主軸執行。

昨天首先進行以防空為主的接戰操演，分別試射愛國者二型導引增強型、天弓三型及標準一型防空飛彈。軍方在清晨五時廿分試射一枚代號「雄昇計畫」的雄二Ｅ的地對地巡弋飛彈。但孫立方表示，對於媒體矚目的雄二Ｅ、劍翔反輻射無人機及天弓四型等彈種，軍方沒有特別評論。他強調，軍方所有實彈射擊訓練都是按年度計畫執行，然而有些彈種機敏度較高，軍方不會針對特定彈種說明。

昨天清晨六時廿分，由受測的空軍防空六三三營發射第一枚愛二飛彈，由於原定拖曳兩枚標靶的一○八九遙控靶機直接遭擊落，因此第二枚愛二的發射時間延遲到七時卅分，等待第二架靶機升空才順利擊中目標。在兩枚愛二飛彈射擊的空檔，一枚由防空六一三營發射的弓三飛彈按照表定在六時五十五分由垂直矗立的發射箱中拖著尾焰與濃煙騰空而起，準確命中目標。隨後，距離岸際五浬外成功級班超軍艦（舷號ＰＦＧ–一一○八）也發射一枚標準一型防空飛彈，順利擊落外海目標。