台灣「海空精準射擊操演」展現防空能力

本週二（8月20日），台灣國防部在南台灣屏東九鵬基地發射台製型飛彈，與美製愛國者二型飛彈。

這是九鵬基地12年來首度邀請媒體入內拍攝，該基地隸屬於負責武器發展的國家中山科學研究院。

台灣國防部發言人孫立方對媒體表示：「今天所有發射的飛彈都順利地命中目標......展現了我們的官兵訓練非常扎實。」

黎明時刻，士兵發射兩枚飛彈到空中，同一時間海岸附近的一艘護衛艦發射RIM-66標準飛彈。

空軍防空暨飛彈指揮部高淑莉上校表示，這次的軍事行動目標在於提高「部隊的整體戰鬥力」。

空軍防空飛彈營營長鄭詠儒中尉表示：「我們有能力、自信和決心我們能夠保衛我們的國家，防衛我們的領空。」

此外，台灣國防部週二另行發布報告稱，24小時內有5架中國飛機和11艘海軍艦隊在島嶼四周繞行。

北京政府一直以來宣稱台灣是其領土，並持續透過派遣無人機、戰鬥機及航空母艦擾台用以加強軍事壓力。

台灣近幾年來穩定增強軍事防衛能力，除了進行大額武器採購，也增加國防預算，用以投資在軍事改革和建造本土兵工廠。

(法新社)

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