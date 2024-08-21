台灣「海空精準射擊操演」展現防空能力
本週二（8月20日），台灣國防部在南台灣屏東九鵬基地發射台製型飛彈，與美製愛國者二型飛彈。
這是九鵬基地12年來首度邀請媒體入內拍攝，該基地隸屬於負責武器發展的國家中山科學研究院。
台灣國防部發言人孫立方對媒體表示：「今天所有發射的飛彈都順利地命中目標......展現了我們的官兵訓練非常扎實。」
黎明時刻，士兵發射兩枚飛彈到空中，同一時間海岸附近的一艘護衛艦發射RIM-66標準飛彈。
空軍防空暨飛彈指揮部高淑莉上校表示，這次的軍事行動目標在於提高「部隊的整體戰鬥力」。
空軍防空飛彈營營長鄭詠儒中尉表示：「我們有能力、自信和決心我們能夠保衛我們的國家，防衛我們的領空。」
此外，台灣國防部週二另行發布報告稱，24小時內有5架中國飛機和11艘海軍艦隊在島嶼四周繞行。
北京政府一直以來宣稱台灣是其領土，並持續透過派遣無人機、戰鬥機及航空母艦擾台用以加強軍事壓力。
台灣近幾年來穩定增強軍事防衛能力，除了進行大額武器採購，也增加國防預算，用以投資在軍事改革和建造本土兵工廠。
(法新社)
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言