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空軍美女招募員拍片大跳「麻辣糖葫蘆」 甜問：要不要一起當兵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
三軍為招募業務挖空心思，空軍最近在招募IG上推出「韓文版」招募影片，美女制服招募員在片中大跳迷因曲「麻辣糖葫蘆」，「宣傳空軍的好」，引起討論。圖／取自娜娜 | 空軍招募員IG影片
三軍為招募業務挖空心思，空軍最近在招募IG上推出「韓文版」招募影片，美女制服招募員在片中大跳迷因曲「麻辣糖葫蘆」，「宣傳空軍的好」，引起討論。圖／取自娜娜 | 空軍招募員IG影片

三軍為招募業務挖空心思，空軍最近在招募IG上推出「韓文版」招募影片，美女制服招募員在片中大跳迷因曲「麻辣糖葫蘆」，「宣傳空軍的好」，引起討論。

「麻辣糖葫蘆」為2022年至2023年混合而成的新名詞，意指麻辣燙和糖葫蘆，韓國有小學生吃完麻辣燙之後，馬上就會吃糖葫蘆做為甜點，1名11歲的TikToker將麻辣糖葫蘆設計成一套歌舞，引起跟風形成迷因曲流傳。

署名「娜娜」的空軍招募員，IG影片套用「麻辣糖葫蘆」口白及音樂，美女招募員在片中詢問「前輩要不要一起當兵」為題，套用韓文口白音樂，上字幕說明進入空軍當志願役士兵前包括體檢、線上智測及全民國防口試的簡便程序。迷因音樂很洗腦。

有網友在影片下留言促狹地說，「看完16蹲再考慮」；也有人說招募員「很可愛」。另有不明就裡者質疑影片是不是「抖音」，釣出疑主事者解釋影片為IG，「我們載音樂下來放上去而已，單純想要吸引大家目光，宣傳空軍的好」。

影片 空軍 音樂

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