海空軍年度最大操演今登場 F-16V、飛彈快艇進駐台東

中科院及國軍今天起在東南部海空域舉行113年重要操演，管制規模比往年更大，射擊最大彈道高度「無限高」，警戒海空域全面關閉。包括F-16V及光華飛彈快艇從台東志航基地及富岡港出發進行操演任務，屏東九鵬基地也發射多枚飛彈實彈射擊。國防部官員表示，年度例行性演訓，外界勿臆測。

根據漁業署官網公告射擊通報資料顯示，海、空軍重要操演，警戒管制範圍北起台東成功、南至巴士海峽、東至蘭嶼外海等2個警戒海空域及1個管制區，距離均逾300公里，射擊最大彈道高度從0至1萬8000呎、最高為無限高。特別是今年操演把巴士海峽列為管制區，無論距離及範圍，規模比往年更大。

此次操演，計8月20日至23日、27日至30日共8天，操演時間海空域關閉。軍事專家表示，海軍及空軍會依想定與狀況，以及作戰進程，區分地對空、空對空和空對艦的射擊，靶艦會設在綠島及蘭嶼之間。另中科院人員透露屏東九鵬基地實彈射擊除了雄昇，也會有弓四防空飛彈，模擬攔截東風-17導彈。

今天早上10點多，2架F-16V掛滿彈從志航基地起飛，迅速爬升後大轉彎朝東南空域高速飛行，而2艘隸屬海軍海蛟五中隊編號70與63的2艘光華飛彈快艇，也於10點駛入富岡港內，並停靠碼頭進行加油整補，隨即也駛向東南海域；特別的是志航基地疑出現橘色的大型靶機，不排除空射飛彈射擊目標。