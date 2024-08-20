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精準武器射擊 考驗防空部隊實戰化、去中心化作戰能力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍清晨於屏東九鵬基地及東部海、空域展開精準飛彈射擊演練，愛國者二型對空飛彈對空中標靶實行攔截，此次演習採用去中心化指管，由各戰術執行單位決定如何接敵。記者曾原信／攝影
國軍清晨於屏東九鵬基地及東部海、空域展開精準飛彈射擊演練，愛國者二型對空飛彈對空中標靶實行攔截，此次演習採用去中心化指管，由各戰術執行單位決定如何接敵。記者曾原信／攝影

空軍年度精準彈藥射擊操演今天起在屏東九鵬基地進行，軍方再次強調演練「去中心化指管」，參演營長表示，這次任務考驗飛彈部隊獨立作戰時，連長的應變能力和指揮權責，同時也考驗部隊獨立搜索、識別、接戰目標的能力。

海空軍精準彈藥操演首日由空軍防空部隊試射愛國者二型、天弓三型防空飛彈，海軍成功級班超軍艦試射標準一型防空飛彈。國防部長顧立雄也首度以部長身分視察操演，不過全程沒有與媒體接觸。國防部發言人孫立方說，顧部長上任後視導的單位相當多元，主要以基層部隊為主，同時原則上不預先告知，就是不希望給部隊太多困擾、看看部隊實況，同時也慰勞官兵戰訓的辛苦，今天視導精準射擊也是同樣的考量。

另一方面，顧立雄上任後強調「實戰化」及「去中心化指管」。參加操演的防空613營營長鄭詠儒中校表示，這次射擊任務同時考驗飛彈連長在獨立作戰時的應處、應變能力及指揮權責，過去參演部隊會先進入九鵬基地整備，這次為講求實戰化，連長在受命後須立即執行機動作戰行動，到達陣地後執行攔截任務，不但官兵感受到時間的緊湊，同時也考驗幹部指揮應變能力。

防空633營長黃亮瑜中校則說，「去中心化指管」驗證飛彈部隊的獨立搜索、識別、接戰目標的能力。633營這次以愛國者二型飛彈參與操演，黃亮瑜說，愛國者飛彈系統可透過電腦解算，以最優越的接戰成功率自動選擇發射飛彈的發射架，同時也驗證愛國者飛彈的全天候即時作戰能力。

由於日前有網陸粉專披露中共情報船出現在東部外海，疑似為蒐集本次精準飛彈操演的參數情報，孫立方說，軍方對台海周邊情勢都有嚴密掌握，適時公佈，對於敵方的偵察、偵測措施也都有反偵測手段，軍方對這部分有信心。

國防部 愛國者飛彈 空軍

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