國軍精準武器愛二、弓三實彈射擊 12年來首次開放

海空軍年度精準彈藥射擊操演今（20）日起在屏東九鵬基地進行，首日分別公開試射愛國者二型及天弓三型防空飛彈。軍方並在天亮前低調試射雄二E地對地巡弋飛彈，不過國防部發言人孫立方表示不會對機敏度較高的彈種做說明。

今年度海空軍精準飛彈也是自民國101年後，經過了12年軍方再次對媒體公開九鵬基地與精準武器射擊作業。操演第一天清晨，分別公開試射愛國者二型導引增強型(PAC-2 GEM)及天弓三型防空飛彈實彈射擊。

稍早，軍方在天亮前的5點20分左右試射代號「雄昇計畫」的雄二E的地對地巡弋飛彈，不過國防部發言人孫立方表示，軍方對於媒體許多報導沒有特別評論，不過軍方所有實彈射擊訓練都是按照年度計畫執行，有些彈種機敏度較高，軍方不會針對特定彈種做說明。

清晨6點20分，空軍防空部隊發射第1枚愛二飛彈，由於原定拖曳2枚標靶的遙控靶機直接遭擊落，因此第2枚愛二的發射時間順延到7點30分，等待第二架靶機升空才順利擊中目標。在2枚愛二飛彈射擊的空檔，1枚弓三飛彈按照計畫在6點55分由垂直矗立的發射箱中拖著尾焰與濃煙騰空而起，準確命中目標。隨後，距離岸際5浬外的成功級班超軍艦(舷號PFG-1106)也發射1枚標準一型防空飛彈，順利擊落外海目標。

軍方強調，這次操演採取「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊。空軍防空794旅旅長高淑莉解釋，國軍操演是根據狀況誘導方式，結合在平戰時訓練中，防空指揮作戰有一定指管程序，基層飛彈部隊都是在受命後執行任務。

參加操演的防空613營營長鄭詠儒中校表示，為了驗證實戰化情況，參加實彈射擊的愛國者和天弓飛彈營分別來自中部和東部駐地，受命後在昨天連夜進駐九鵬基地完成放列及接戰操演，今天演練完畢後將利克在直接機動回到駐地。

除了第一天的防空飛彈之外，軍方接下來2天將陸續試射陸基、海基雄風二型、雄風三型反艦飛彈。同時陸基麻雀、車載天劍一型防空飛彈也將登場參演。