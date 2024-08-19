中國海巡船越海峽中線 吳思瑤：只會讓台灣人民反感

中國籍漁船於金門外海沉沒，台灣海巡與中方搜救失蹤船員之際，中國海巡越過海峽中線。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，台灣的善意換來中國的敵意，只會讓台灣人民對中國更加反感。

中國籍漁船「閩龍漁60877」17日在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，7名船員其中4人獲救、3人失蹤，台灣海巡與中方共同搜救。

此外，中國海巡以維護開漁秩序為由，以2艘海巡船及1艘救援船在台海「巡航執法」。海巡署表示，3船曾於17日中午時短暫越過海峽中線3.2浬，隨即往中國方向航行，未曾進入台灣禁限制水域內，全程聯合友軍監控3艘公務船動態。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會。有媒體詢問，針對中國漁船沉沒，台灣基於人道考量協助救援，但中國卻有海巡船逾越海峽中線。

吳思瑤表示，中國漁船沉沒不是發生在台灣的海域，也與台灣的漁船無關，台灣用人道關懷、兩岸互助的切入點，主動積極協助，卻被中國拿來大做文章，藉此合理化侵犯台灣海域管轄權，這就是真心換絕情，台灣的善意換來中國的敵意，這只會讓台灣人民對中國更加反感，請中方自制，不要軟土深掘。

洪申翰指出，中國漁船在金門外海沉沒，台灣海巡秉持人道主義，全力搜救幫忙，但比較遺憾的是，中國官方反而利用各種意外，進行其在灰色地帶的戰略，想藉機抹去台灣相關法制的管轄權，希望中國自制。

媒體詢問，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所5日發文，呼籲中國當局儘快啟動「台灣接管準備」，宣稱隨著川普上台的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。不過文章發表後，隨即遭下架。

吳思瑤說，台灣就是台灣、台灣跟中國互不隸屬，台灣沒有人可以接管。

洪申翰表示，中國一直以來都不缺乏這種喊打喊殺的小粉紅式發言，也因此讓國際社會高度對中國不信任，中國應該先解決自己內部的經濟問題，不要用外在問題掩蓋其內部治理無能或人民的失望。