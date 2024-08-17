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獨／防堵淡水河破口 陸軍關指部河防指管中心接管主導防務

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍關指部現正在整建淡水營區，除聯兵一營部遷移至此外，淡水河防指管中心（箭頭處）將遷至新兵舍頂樓，可居高臨下俯瞰淡水河面。圖／取自公程會公共藝術招標資料
陸軍關指部現正在整建淡水營區，除聯兵一營部遷移至此外，淡水河防指管中心（箭頭處）將遷至新兵舍頂樓，可居高臨下俯瞰淡水河面。圖／取自公程會公共藝術招標資料

首都隘口淡水河口月前發生中國大陸快艇長驅直河口案例，自稱有前解放軍海軍艇長的大陸人士業遭起訴。國防部表示，海巡署將河口所屬岸際雷達操作權限，開放給陸軍關渡指揮部設置的河防指管中心，人員正強化雷達熟裝訓練，由軍方協管。軍方、海巡將重新共同投入河口防務。

關渡指揮部針對淡水河設有淡水河防指管中心，早年指揮中心設於河口的淡水海巡隊基地內，管制長編階為上校，後來與海巡「分家」，目前編制關指部聯兵一營內，設於淡水營區，管制長由中校擔任。該中心面對河防任務，號稱可直接協調轄區內軍憲警執行守備，執行全時戰備，但管制中心其實只有遠端監視系統，僅設於挖子尾海灘據點，沒有雷達可掌握河口或海面狀況。

陸軍關指部現正在整建淡水營區，除聯兵一營部自關指部營區遷移至此外，淡水河防指管中心將遷至新兵舍頂樓，可居高臨下俯瞰淡水河面，加上海巡釋出岸際雷操達作權，軍方的河防指管中心被賦予更重要的監偵任務，某種程度象徵軍方接管防務。而海巡也在淡水河口增派多功能巡緝艇，梭巡河面辨識不明船艇。

國防部透過回應民進黨立委王定宇書面質詢表示，目前相關事件已列國防部與海委會的定期高層幹部研討管辦事項，國防部將持續與海巡署研析雷達能力限制、海情通報態樣，周延情資掌握及狀況應處，並就海上目標建立情資分享機制，積極透過有無線電通報，掌握海上及河道船舶動態。國防部亦強化人員雷達熟裝訓練，擴大偵巡範圍及增加頻次，已將與海巡署情資共享事項納入支援協定修正，致力完善雙方複式通聯機制，將共同落實狀況處置演練。

國防部指出，海巡署業建立雷達、守望、巡邏三道監偵幕，以針對淡水河口加強海域監控及巡護，該署並開放河防指管中心岸際雷達操作權限，設置主動告警區域，將就可疑、不明、未經識別船隻進入隨即自動告警，優先查處。海巡署也調整淡水河口巡弋及增設科技輔勤應處，可結合近岸雷達偵蒐，於發現不明威脅目標後，即派遣海空、岸際能量前往辨識，全面強化邊境安全。

國防部表示，海巡署已偕同國防部就「任務執行現況」、「人員編組」、「狀況應處作為」、「指管通聯作為」等面向持續精進淡水河口、河道防務，將藉由雷情系統、海巡署岸際雷達、國防部海情系統、交通部航港局AIS系統及農業部漁業署VMS系統，積極落實台灣周邊海域動態的有效掌握。海巡署將依「海上任務綜合支援協定書」相關規定，密集與國軍單位發揮聯合情監偵機制效能，優化台灣周邊海域情勢應處作為。

陸軍關指部現正在整建淡水營區，聯兵一營營部將從關指部遷移至此，重兵進駐淡水河段。圖／取自公程會公共藝術招標資料
陸軍關指部現正在整建淡水營區，聯兵一營營部將從關指部遷移至此，重兵進駐淡水河段。圖／取自公程會公共藝術招標資料

國防部 海巡署 淡水河

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