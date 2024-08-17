快訊

「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診

陸船翻覆…金門南石滬岸際發現男屍 依這點排除是失蹤船員

拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20中共機艦出海 艦載直升機距台東61浬

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計20架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線進入北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(16)日清晨到今(17)日清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中12架次共機跨越海峽中線及進入北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點半到11點為止，有7架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架曾跨越中線並接近到基隆西北方約44浬，在南部則有軍機跨越海峽中線接近到鵝鑾鼻西北方約145浬。

同時從昨天上午9點半到11點間，有中共戰機4架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻西北西方約138浬。另外從上午10點到中午12點間，東部外海偵測到疑似艦載直升機2架次，距離台東東北東方約61浬。

軍方日前在海空動態示意圖新增標註綠島、蘭嶼作為參考點，今天則將台東標註為共機位置參考點。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

23中共機艦出海 艦載直升機現身東部 軍方嚴密監控

17中共機艦擾台 山東艦編隊穿越巴士海峽往南海航行

中共新一波聯合戰備警巡 39架次機艦出海

共機入我領空？國防部承認畫錯了 6日航跡圖標註錯誤

相關新聞

20中共機艦出海 艦載直升機距台東61浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計20架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線進入北部、西...

烏克蘭奇襲挺進俄國 美前官員：台灣可效法跨境攻勢

烏克蘭一路打入俄國境內。美國前官員魯賓認為，強有力的攻勢就是最佳防禦，烏克蘭對台展示了將戰鬥擴至俄領土的智慧；正如美國不...

823砲戰將屆66周年⋯退輔會辦中元法會 嚴德發致敬榮民先烈

退輔會今天在台北榮家榮靈堂隆重舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」，退輔會主委嚴德發致詞表示，希望法會以至高無上...

台船證實收到經濟部公文 成大前副校長黃正弘將接董事長職務

台船新任董事長今天傳出將由成功大學系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任，台船公司今晚證實，已收到經濟部來函，通知董事...

員工曝董座鄭文隆道別…傳成大前副校長接任 台船回應了

台船（2208）董事長16日傳出異動消息，原任鄭文隆請辭，將由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正弘接任...

軍方無人機用陸製晶片？國防部：尋求與台灣產業鏈合作

國防部影片首度披露官兵改造市售4軸無人機過程，卻被網友發現疑似使用中國製的大通曼巴無人機飛控晶片。國防部今天表示，屬執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。