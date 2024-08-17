20中共機艦出海 艦載直升機距台東61浬

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計20架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線進入北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨(16)日清晨到今(17)日清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中12架次共機跨越海峽中線及進入北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7點半到11點為止，有7架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架曾跨越中線並接近到基隆西北方約44浬，在南部則有軍機跨越海峽中線接近到鵝鑾鼻西北方約145浬。

同時從昨天上午9點半到11點間，有中共戰機4架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻西北西方約138浬。另外從上午10點到中午12點間，東部外海偵測到疑似艦載直升機2架次，距離台東東北東方約61浬。

軍方日前在海空動態示意圖新增標註綠島、蘭嶼作為參考點，今天則將台東標註為共機位置參考點。