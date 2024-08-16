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823砲戰將屆66周年⋯退輔會辦中元法會 嚴德發致敬榮民先烈

中央社／ 台北16日電
退輔會今在台北榮家榮靈堂舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」，退輔會主委嚴德發致詞。圖／聯合報系資料照片
退輔會今在台北榮家榮靈堂舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」，退輔會主委嚴德發致詞。圖／聯合報系資料照片

退輔會今天在台北榮家榮靈堂隆重舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」，退輔會主委嚴德發致詞表示，希望法會以至高無上的福澤綿延，向曾經冒險犯難救國救民、犧牲奉獻的榮民先烈致敬。

退輔會台北榮家今天晚間發布新聞稿指出，「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」由嚴德發主持，敬邀三清山靈修道院無銘子主法，除超渡歷年先烈榮靈安享極樂，並替全國百姓及榮家住民祈福。

嚴德發致詞表示，再過兩天就是中元節，是台灣社會文化之中，各行各業非常重視的民俗活動，祈求國泰民安，風調雨順，各種祭祀儀典，也蘊含著崇尚孝道，尊親孝順的意涵。

嚴德發說，再過一周就是八二三砲戰勝利66周年，這場保衛國家的重要戰役，也是靠著許多榮民前輩們，冒險犯難犧牲奉獻的無私付出，才能贏得最後的勝利，穩定了台海的安全。

嚴德發表示，希望透過這次的法會，以至高無上的福澤綿延，向曾經救國救民的榮民先烈致敬，讓歷年先烈榮靈在人身圓滿後，可以安享極樂，精神永遠留在國家歷史裡，感念先烈的犧牲奉獻，也為大家安居樂業的家園祈福。

此外，退輔會最新1期出版的「榮光雙周刊」披露，退輔會副主委吳志揚日前赴美訪問，期間應邀出席「美國海外作戰退伍軍人協會」（VFW）年會、「美國退伍軍人協會」（AMVETS）年會，感謝兩會對於中華民國的支持，並與密蘇里榮光會、芝加哥榮光會代表聯誼，成果豐碩。

嚴德發 法會 退輔會

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