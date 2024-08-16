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23中共機艦出海 艦載直升機現身東部 軍方嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新共軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新共軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計23架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線進入北部、中部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部今天公布最新共軍台海周邊海空域動態，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，其中11架次共機跨越海峽中線及進入北部、中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天上午7時半到下午10時半為止，有7架次共軍主戰機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中5架曾跨越中線並接近到基隆西方約43浬，在南部則有軍機跨越海峽中線接近到鵝鑾鼻西北方約108浬。

同時從昨天上午8時到9時半間，有中共戰機4架次進入西南空域，距離鵝鑾鼻西北西方約148浬。另外從下午3時半到7時半間，東部外海偵測到疑似艦載直升機2架次，距離鵝鑾鼻東北方約95浬。

日前軍事專家質疑軍方航跡圖掩藏共機進入蘭嶼至台灣本島間的領空，軍方承認示意圖基準點標註錯誤後，已經在示意圖新增標註綠島、蘭嶼作為參考點。

台海 國防部 海峽中線

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