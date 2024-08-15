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三軍樂隊演奏日本自衛隊進行曲 國防部：正常軍樂交流
國防部三軍樂隊日前在空軍嘉義基地的營區開放活動中，公開演奏日本自衛隊知名的進行曲「軍艦」。國防部今（15）日表示，此曲為世界著名進行曲之一，當日也演奏英、美及我國等四首著名進行曲，屬正常軍樂交流。
空軍日前在嘉義基地舉行營區開放活動，三軍樂隊與儀隊赴現場表演，當日樂儀隊演奏日本自衛隊知名的進行曲「軍艦」，配合各式操槍，由司儀朗誦全民國防文宣詞。畫面被記錄下來流傳，被稱為「台日軍樂交流，高調演奏」。引起討論。
對此，國防部表示，國軍樂隊收集了世界各國著名的進行曲作為樂隊訓練及交流參考，演奏均配合儀隊表演隊型、時間長短加以選曲。此曲為世界著名進行曲之一。
國防部說，此次空軍營區開放，樂隊亦運用英、美及我國等四首著名進行曲，並非單獨使用日本的作品，屬正常軍樂交流。
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