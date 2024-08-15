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海空軍精準彈藥射擊20日操演 海巡再次試射反艦飛彈

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海空精準武器射擊操演8月下旬登場，傳海巡艦艇將再次操演平戰轉換參與實彈射擊反艦飛彈。圖／軍聞社提供
海空精準武器射擊操演8月下旬登場，傳海巡艦艇將再次操演平戰轉換參與實彈射擊反艦飛彈。圖／軍聞社提供

海空軍年度精準彈藥射擊操演20日起將在屏東九鵬基地進行，據指出，今年除了將試射雄風反艦飛彈、愛國者二型、天弓三型等各型防空飛彈外，由中科院研製的劍翔無人機也將投入這次操演。海巡艦艇也將再次演練「平戰轉換」發射反艦飛彈。

據指出，今年規劃參與精準彈藥射擊操演的包括愛國者二型、天弓三型、標準一型以及陸基麻雀、車載天劍一型等各型防空飛彈，制海武器有雄風二型、三型反艦飛彈。近日已有民眾拍到造型特殊有如「賽鴿籠」的劍翔發射車，出現在台26線屏鵝公路，推測是正是為參與操演而機動進駐九鵬基地。

根據交通部航港局射擊通報，此次有三大主要操演區。一為台東、屏東以東，綠島、蘭嶼以西的海、空域，射高包括1萬8000呎以下、2萬5000呎以下及無限高。其次為自東部沿岸延伸至綠島、蘭嶼以東的海、空域，東界距離本島海岸線超過140公里，射高為1萬8000呎以下及無限高；第三為恆春、蘭嶼以南海、空域，高度為1萬8000呎以下。

海巡艦艇為驗證平戰轉換能力，曾在2022年5月由600噸級雙船體的安平艦（舷號CG-601）參與國軍海空飛彈射擊，並且實彈試射雄風二型反艦飛彈，今年預計將再參加操演。日前民眾目擊海巡署八里艦（舷號CG-606）隨著系出同門的海軍沱江級雙船體巡邏艦富江艦（舷號620）進駐花蓮港，預料是為實彈操演作準備。

另一方面，空軍也將在8月底開始展開各型空對空飛彈實彈射擊，根據射擊通報，空軍從8月27日起到9月12日將在台東-綠島-蘭嶼間海域進行專案訓練，預料將由經國號戰機試射TC-2天劍二型空對空飛彈、幻象2000試射法製雲母中程空對空飛彈、魔法二型短程空對空飛彈；F-16戰機預料將試射AIM-120中程空對空飛彈和AIM-9X響尾蛇短程空對空飛彈。

海巡署 蘭嶼 飛彈

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