【重磅快評】補助支援《零日攻擊》 文化部打臉國防部

政府鉅額補助被視為大內宣的台劇《零日攻擊》引發爭議，文化部長李遠（小野）說，政府不可能去鼓勵這樣一部講中共打來，台灣發生動亂的影視作品，「政府哪裡會笨到出錢拍這個？」

小野說得好！那麼，國防部應該好好回答文化部長的大哉問：國防部為什麼會笨到去支援拍攝一部講中共打來，台灣發生動亂的電視劇？

李遠反駁政府補助拍攝綠色軍教片、進行大內宣的批評，一方面指出文化部和文策院補助該劇應是評審看到國際化的可能，另一方面強調以政府立場不會想拍一部戰爭片引起民眾恐慌。換言之，文化部的審核無關洗腦大內宣，而是基於國際化的市場考量。

國防部則表示，對於《零日攻擊》沒有評論，國防部支援拍攝是依據文化部的審核，且有明確的作業規定。但以國防部的立場，可以不管拍攝內容，只因文化部的市場考量，就被叫去支援拍攝一部台灣動亂、民心恐慌的戰爭片嗎？

依照國防部的審核管理作業規定，業者必須提出完整企劃、完整劇本及資金來源等詳細內容的計畫書，經文化部門審轉國防部或各司令部審查。而影視內容首先就必須符合國家立場與政府政策，且無詆毀國家元首、政府官員或施政成果之爭議性情節；此外，還要有助於增進全民國防意識、宣揚國防政策、塑建國軍良好形象。

國防部支援拍攝前已看過完整劇本，對於《零日攻擊》沒有評論的說法，顯得很曖昧。對於一部長敵志氣、滅己威風的電視劇，國防部如果無法抗拒支援拍攝，當然更不敢評論了。

國防部支援拍攝的影片，不得詆毀國家元首、政府官員和施政成果。但《零日攻擊》前導片中，監獄全面釋放重刑犯，典獄長還捧著鈔票懇託黑道大哥；國防部可以協助拍攝詆毀獄官與獄政嗎？法務部也不必出來講兩句話嗎？

中共攻台倒數計時，社會混亂，片中總統說國家教育失敗，「因為我們沒有國家」。賴清德總統才說，無論中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們國家的名稱；片中總統說我們沒有國家，是在詆毀總統，或在侮辱我們的國家？

李遠說，若是政府要做認知戰，「應該是要很英勇大勝，不應該這麼沉重，有這麼笨的政治要做這種事嗎？」

這問題如果還要國防部來回答，恐怕太殘忍。近幾任國防部長在立法院都必須答覆一個質詢：台灣能撐多久？而美國智庫兵推結論則指出，即使美日參戰，台灣只能慘勝，美日也嚴重折損。

這部以中共攻台前夕，台灣全面混亂為背景的電視劇，大有助於政府以紅色滲透為名，肆意抓捕第五縱隊；但是否有助於增進全民國防意識，塑建國軍良好形象，很多人都有疑問。

雖然李遠談話留了尾巴，國防部也不願劇透，但《零日攻擊》結局，台灣即使只是慘勝，影片從大內宣走向大外宣，也符合政府訴諸國際的目的；而如果結局是英勇大勝，那就更激勵人心，不負抗中神劇美名！