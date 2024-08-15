國軍首度公開「自殺無人機」訓練 官兵自行改造、攻擊水陸目標

國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。

國防部今天下午對全軍播出的國防部線上影片顯示，官兵自行燒製某種電路板，推測是自行就民用無人機進行戰場急造，改造為掛小型炸彈的無人機，針對近岸水面、陸上目標直撞加以攻擊。而由部隊服裝與畫面行動推測，為海軍陸戰隊特勤大隊。