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國軍首度公開「自殺無人機」訓練 官兵自行改造、攻擊水陸目標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。圖／取自國防線上
國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。圖／取自國防線上

國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。

國防部今天下午對全軍播出的國防部線上影片顯示，官兵自行燒製某種電路板，推測是自行就民用無人機進行戰場急造，改造為掛小型炸彈的無人機，針對近岸水面、陸上目標直撞加以攻擊。而由部隊服裝與畫面行動推測，為海軍陸戰隊特勤大隊。

影片對白指出，小型無人機發展，相當值得一提，國軍前瞻未來作戰場景，考量新興戰趨勢，積極與國內外合作發展各類型小型無人機，以強化國防實需，並透過戰備訓練實施驗證，展現優良性能及訓練成果，未來將尋求與國內產業鏈合作，建構可恃國防工業，並依需求成立實驗性編裝部隊，發展不對稱戰力。

國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。圖／取自國防線上
國防部今天在最新的文宣影片中，披露已開始訓練官兵以民間小型無人機或穿梭型無人機，在戰場上急造為掛彈型自殺攻擊機，並實施攻擊的訓練。圖／取自國防線上
國防部今天下午對全軍播出的國防部線上影片顯示，官兵自行燒製某種電路板，推測是自行就民用無人機進行戰場急造。圖／取自國防線上
國防部今天下午對全軍播出的國防部線上影片顯示，官兵自行燒製某種電路板，推測是自行就民用無人機進行戰場急造。圖／取自國防線上
由部隊服裝推測，為海軍陸戰隊特勤大隊。圖／取自國防線上
由部隊服裝推測，為海軍陸戰隊特勤大隊。圖／取自國防線上

國防部 炸彈 無人機

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