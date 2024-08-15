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讚頌皇國之光？三軍樂儀隊公開演奏日本軍艦進行曲

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
三軍樂儀隊日前在嘉義空軍基地營區開放時演奏日本自衛隊知名進行曲軍艦。圖為示意。記者許正宏／攝影
三軍樂儀隊日前在嘉義空軍基地營區開放時演奏日本自衛隊知名進行曲軍艦。圖為示意。記者許正宏／攝影

空軍日前在嘉義基地舉行營區開放活動，三軍樂隊與儀隊赴現場表演，當日樂儀隊演奏日本自衛隊知名的進行曲「軍艦」，配合各式操槍，由司儀朗誦全民國防文宣詞。畫面被記錄下來流傳，被稱為「台日軍樂交流，高調演奏」。

活動當天軍方司儀有介紹：「軍艦進行曲為日本海軍官方樂曲，曾被譽為世界著名三大進行曲之一，搭配三軍儀隊『光芒四射隊形』，展現國軍以具體行動守護美麗的家園。」

李登輝執政時期，在一次桃園陸航601旅的軍備校閱儀式中，軍方在現場以擴音放送這曲「軍艦」進行曲，被媒體記者聽出曲目並視為媚日加以報導，事後承辦軍官當時因此被記過處分。

軍艦進行曲（軍艦マーチ）是日本具代表性的進行曲之一，不但是海上自衛隊官方進行曲，會在下水典禮、出港典禮和觀艦式等各種活動中演奏，也在日本舊帝國二戰侵華時期被廣泛使用。根維基百科記載，進行曲原有歌詞，讚頌「跨越萬里輝耀皇國之光」。

2015年間空軍為慶祝抗戰勝利70年，曾按當年抗日名機塗裝，分別重現在現役F-16、IDF兩架主力戰機座艙罩下，設計象徵擊落日本戰機戰功數量的日旗塗噴，不料卻引來日方抗議，在台日媒曾雲集國防部記者會，由某日媒代表一度試圖據此要求任空軍副司令的張哲平道歉，事經現場我國媒體記者阻攔。

民進黨執政後長年與日本親善，雙方國防智庫頻密來往，國軍抗戰勝利紀念再未曾高規格舉行，軍方凜於政治風向也低調以對。三軍樂儀隊日前演奏這曲軍艦進行曲，並未引起太大關注，但知名的Youtube頻道公雞詹姆士紀錄下現場，並以「台日軍樂交流！空軍樂隊公開演奏日本海上自衛隊行進曲『軍艦』，軍事交流低調進行，軍樂交流高調演奏」等語加以形容。

頻道下的網友留言，多半肯定台日親善。有網友留言稱「這首振奮人心的軍樂終於又重回台灣了，真棒！」「很難得可以看到國軍樂隊演奏日本的軍歌，身為世界三大進行曲之一，雖然國軍和日本之間有許多歷史，但是如今在自由世界被威脅下，中華民國台灣和新日本將成為東亞的夥伴和護盾，兩國共同向前，多方交流合作才是最重要的。」但也有網友警醒稱，「聽到這曲子，馬上會想到赤城。加賀，翔鶴，瑞鶴，飛龍，蒼龍」(二戰日本知名航艦)；網友留言說，「同樣的軍樂曲擺在不同的時空，一種滄海桑田的唏噓！這是歷史有趣的地方了！」

日本 軍艦

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