讚頌皇國之光？三軍樂儀隊公開演奏日本軍艦進行曲

空軍日前在嘉義基地舉行營區開放活動，三軍樂隊與儀隊赴現場表演，當日樂儀隊演奏日本自衛隊知名的進行曲「軍艦」，配合各式操槍，由司儀朗誦全民國防文宣詞。畫面被記錄下來流傳，被稱為「台日軍樂交流，高調演奏」。

活動當天軍方司儀有介紹：「軍艦進行曲為日本海軍官方樂曲，曾被譽為世界著名三大進行曲之一，搭配三軍儀隊『光芒四射隊形』，展現國軍以具體行動守護美麗的家園。」

李登輝執政時期，在一次桃園陸航601旅的軍備校閱儀式中，軍方在現場以擴音放送這曲「軍艦」進行曲，被媒體記者聽出曲目並視為媚日加以報導，事後承辦軍官當時因此被記過處分。

軍艦進行曲（軍艦マーチ）是日本具代表性的進行曲之一，不但是海上自衛隊官方進行曲，會在下水典禮、出港典禮和觀艦式等各種活動中演奏，也在日本舊帝國二戰侵華時期被廣泛使用。根維基百科記載，進行曲原有歌詞，讚頌「跨越萬里輝耀皇國之光」。

2015年間空軍為慶祝抗戰勝利70年，曾按當年抗日名機塗裝，分別重現在現役F-16、IDF兩架主力戰機座艙罩下，設計象徵擊落日本戰機戰功數量的日旗塗噴，不料卻引來日方抗議，在台日媒曾雲集國防部記者會，由某日媒代表一度試圖據此要求任空軍副司令的張哲平道歉，事經現場我國媒體記者阻攔。

民進黨執政後長年與日本親善，雙方國防智庫頻密來往，國軍抗戰勝利紀念再未曾高規格舉行，軍方凜於政治風向也低調以對。三軍樂儀隊日前演奏這曲軍艦進行曲，並未引起太大關注，但知名的Youtube頻道公雞詹姆士紀錄下現場，並以「台日軍樂交流！空軍樂隊公開演奏日本海上自衛隊行進曲『軍艦』，軍事交流低調進行，軍樂交流高調演奏」等語加以形容。

頻道下的網友留言，多半肯定台日親善。有網友留言稱「這首振奮人心的軍樂終於又重回台灣了，真棒！」「很難得可以看到國軍樂隊演奏日本的軍歌，身為世界三大進行曲之一，雖然國軍和日本之間有許多歷史，但是如今在自由世界被威脅下，中華民國台灣和新日本將成為東亞的夥伴和護盾，兩國共同向前，多方交流合作才是最重要的。」但也有網友警醒稱，「聽到這曲子，馬上會想到赤城。加賀，翔鶴，瑞鶴，飛龍，蒼龍」(二戰日本知名航艦)；網友留言說，「同樣的軍樂曲擺在不同的時空，一種滄海桑田的唏噓！這是歷史有趣的地方了！」